プロフェッショナル向けの最高の画面録画ビデオツール
HeyGenのボイスオーバー生成で強化された画面録画ビデオツールで、クリアな音声とHDビデオを簡単にキャプチャします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
コンテンツクリエイターやソフトウェアデモンストレーター向けに、HD録画の力を示す90秒の魅力的な指導ビデオを開発します。このビデオは、ダイナミックで高品質なビジュアルスタイルとアップビートなバックグラウンドミュージックを採用し、プラットフォーム内で洗練されたビデオ編集を簡単に行えることを強調します。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、洗練されたプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作し、複雑なプロセスを簡単に見せます。
開発者やサポートチームを対象にした45秒の簡潔なプロモーションビデオをデザインし、バグ報告や迅速なデモンストレーションのための画面録画Chrome拡張機能の便利さを示します。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的でステップバイステップのものであり、落ち着いた説明的な声で、画面活動とともに効率的な音声録音を具体的に示します。HeyGenの字幕/キャプションを利用して、すべての視聴者に対してアクセス可能で明確な解決策を提供し、迅速で理解しやすいソリューションを提供します。
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、プロフェッショナルな画面録画を誰でも簡単に作成できるユーザーフレンドリーなインターフェースを強調する2分間のユーザーフレンドリーなビデオを制作します。ビデオはアクセスしやすく、励みになる洗練されたビジュアルとオーディオスタイルを持ち、最終プロジェクトをMP4形式でエクスポートする簡単さを示します。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、ユーザーが広範な技術的専門知識なしで高品質なビデオコンテンツを自信を持って制作できるようにする説得力のあるナarrativesを作成します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは生成されたコンテンツのビデオ出力とアスペクト比をどのように処理しますか？
HeyGenはさまざまなプラットフォームに適した柔軟なアスペクト比のリサイズをサポートしており、どこでもプロフェッショナルな見た目のビデオを実現します。さまざまなニーズに合わせて適切な形式で簡単にエクスポートできます。
HeyGenのプラットフォーム内での音声生成の技術的オプションは何ですか？
HeyGenは高度なボイスオーバー生成機能を提供しており、ユーザーはAIアバタービデオに合わせてさまざまな合成音声を選択できます。これにより、すべての制作に高品質な音声が保証されます。
HeyGenは生成されたビデオのブランディングコントロールを支援できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供しており、ロゴの組み込み、色の調整、すべてのビデオコンテンツで一貫したブランドアイデンティティを維持することができます。これにより、出力がブランドガイドラインに完全に一致します。
HeyGenはスクリプトから直接テキストからビデオの作成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenのコア機能には、スクリプトからの強力なテキストからビデオへの機能が含まれており、書かれたコンテンツをAIアバターと動的に生成されたシーンを使用して魅力的なビデオプレゼンテーションに変換できます。