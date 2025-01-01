画面録画チュートリアルジェネレーターで魅力的なビデオを作成
高度なAIナレーションを使用して、プロフェッショナルな教育コンテンツのビデオ作成を簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
忙しいマーケティングプロフェッショナルを対象に、短時間で高品質なビデオ作成を実現する方法を紹介する45秒のダイナミックなプロモーションビデオを制作します。視覚スタイルはエネルギッシュでモダンにし、鮮やかなテンプレートとシーンを活用し、魅力的なAIアバターが主要な利点を伝えます。音声は効率性を伝えるために、明確な声とアップビートな背景音楽を特徴とし、AIビデオツールの力を示します。
ITサポートスペシャリストや技術文書作成者向けに、一般的なソフトウェア問題の診断プロセスを詳細に説明する90秒の技術的なウォークスルービデオを開発します。視覚スタイルは非常に詳細で正確にし、明確な画面キャプチャと視覚的な手がかりに焦点を当て、スクリプトからのテキストからビデオへの事実的で情報豊かなナレーションをサポートします。最終出力がMP4として簡単にエクスポートおよびダウンロードでき、さまざまなプラットフォームに合わせたアスペクト比の変更オプションがあることを強調します。
リモート環境のプロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、強化されたビデオ編集がフィードバックと更新のチームコラボレーションをどのように効率化するかを示す60秒の内部コミュニケーションビデオを設計します。視覚および音声スタイルはプロフェッショナルで励みになるもので、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連するストックメディアを使用してコラボレーションワークフローを視覚化し、温かく明確なナレーションを組み合わせます。すべてのチームメンバーが視聴環境に関係なく正確な字幕/キャプションを含め、効率的なコミュニケーションを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのビデオ作成における主要なAI機能は何ですか？
HeyGenは最先端のAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、ビデオ作成を簡素化します。これにより、複雑なビデオ編集を必要とせずに、プロフェッショナルなビデオコンテンツを効率的に生成することができます。
HeyGenは私の画面録画チュートリアルジェネレーターの取り組みを強化できますか？
はい、HeyGenはプロフェッショナルなAIナレーション、キャプション、さらにはAIアバターをチュートリアルに追加することで、基本的な画面録画を魅力的で教育的なビデオに変えるのを助けます。
HeyGenは生成されたビデオにどのような出力オプションを提供しますか？
HeyGenはユーザーが高品質のビデオコンテンツをMP4形式で簡単にダウンロードできるようにし、広範な互換性を確保します。また、アスペクト比のカスタマイズや、ロゴや色などのブランディングコントロールを適用して、完成したビデオを共有する前に調整することができます。
HeyGenはチームコラボレーションとアクセシビリティ機能をどのようにサポートしますか？
HeyGenはビデオ作成のための統一プラットフォームを提供することで、チームコラボレーションを促進します。自動字幕/キャプションと多様なAIナレーションにより、インタラクティブなビデオコンテンツをより広い視聴者に向けて包括的にすることで、アクセシビリティを大幅に向上させます。