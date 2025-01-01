量子物理学の最近のブレークスルーを詳述する、科学コミュニケーター志望者向けの90秒の魅力的な科学解説ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、複雑なアイデアを簡素化するためにアニメーション化されたインフォグラフィックを取り入れ、魅力的でプロフェッショナルなナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、研究ノートを効率的に洗練されたビデオに変換しましょう。

