科学ニュースビデオメーカー：魅力的なコンテンツを迅速に作成

HeyGenの強力なAIアバターを活用して、インパクトのあるメッセージを届ける魅力的な科学解説やニュース更新を迅速に制作します。

量子物理学の最近のブレークスルーを詳述する、科学コミュニケーター志望者向けの90秒の魅力的な科学解説ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンにし、複雑なアイデアを簡素化するためにアニメーション化されたインフォグラフィックを取り入れ、魅力的でプロフェッショナルなナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、研究ノートを効率的に洗練されたビデオに変換しましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
教育者や生徒が興味を持つ生物学の光合成プロセスを説明する1分間の教育科学ビデオを制作することを想像してください。このビデオは、科学的概念と直接対話するリアルなAIアバターを特徴とし、明確で教育的なナレーションと控えめな背景音楽でサポートされる動的なビジュアルスタイルを持つべきです。HeyGenの強力なAIアバターを活用して、説明を生き生きとさせましょう。
サンプルプロンプト2
研究者が最新の発見を発表するための洗練された2分間の科学ニュースビデオを開発してください。神経科学の進歩に焦点を当てたビジュアルプレゼンテーションは、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、高品質の映像とカスタムビジュアル要素を組み合わせ、正確なナレーション生成で強化されるべきです。信頼性と深みを伝える権威ある音声スタイルを目指してください。
サンプルプロンプト3
AIを活用したツールが材料科学をどのように革新しているかを紹介する45秒のアニメーション科学ビデオを作成し、技術愛好家やAIの早期採用者をターゲットにしてください。ビジュアルスタイルはハイテクで、シームレスなトランジションとプロフェッショナルに生成された字幕/キャプションを特徴とし、明確さを確保します。HeyGenのテンプレートとシーンを利用して、迅速な開発を行い、全体を通して明るく情報豊かな音声トーンを維持してください。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

科学ニュースビデオメーカーの使い方

AIツールを使って科学ニュースのスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換し、視聴者に明確で魅力的な説明を届けます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、科学ニュースのスクリプトをプラットフォームに貼り付けます。スクリプトからのテキストビデオ機能が自動的にコンテンツを分析し、ビジュアルとオーディオの制作の準備をします。これがビデオの基盤となります。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
科学ニュースの魅力的なプレゼンターとして、多様なAIアバターから選択します。ブランドやレポートのトーンに合わせて外見や声をカスタマイズできます。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
高品質のナレーションでビデオを強化します。高度なナレーション生成機能を利用して、視聴者に科学的概念を生き生きと伝える明確で明瞭な音声を作成します。
4
Step 4
エクスポートして共有
科学ニュースビデオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、希望のフォーマットとアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートします。プロフェッショナルなコンテンツは、さまざまなプラットフォームで視聴者と共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な科学の簡素化

.

複雑な科学研究やニュースを、より広い理解と教育的向上のために簡単に消化できるビデオに変換します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして科学ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なテキストからビデオへの技術とリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的な科学解説ビデオに変換する力を提供します。これにより、広範な撮影を必要とせずに複雑な科学トピックを効率的に制作できます。

HeyGenは科学ニュースビデオにナレーションやキャプションを追加できますか？

はい、HeyGenは科学ニュースビデオに伴う強力なナレーション生成機能と自動キャプション機能を提供します。これにより、科学的コンテンツが幅広い視聴者にアクセス可能でプロフェッショナルに提示されます。

教育科学ビデオのカスタマイズオプションは何がありますか？

HeyGenは、教育科学ビデオのために多様なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、ブランドの統合能力を含む様々なカスタマイズオプションを提供します。また、異なるプラットフォームに適したアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートできます。

HeyGenは科学コンテンツのためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは、テキストからビジュアルを直接生成するテキストからビデオへの機能や、プレゼンターとしてリアルなAIアバターを使用するなど、科学ビデオのワークフローを合理化するための高度なAIツールを活用しています。これらのツールは、効率性と科学的コミュニケーションの質を大幅に向上させます。