学校ビデオメーカー: 魅力的な教育コンテンツを作成
カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、学校向けのプロモーションビデオ、レッスン、マーケティングコンテンツを簡単に作成し、AIアバターで時間を節約します。
高校生向けに複雑な科学概念を説明する45秒の教育ビデオを開発し、明確で簡潔な画面上のテキストとアニメーション図を使用し、HeyGenの正確なボイスオーバー生成を活用して効果的かつ魅力的に情報を伝えます。
潜在的な新しい教師を対象にした60秒の歓迎リクルートメントビデオを制作し、サポートのあるコミュニティと革新的な学習環境をプロフェッショナルなインタビューと魅力的なキャンパスショットで強調し、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して重要なメッセージとアクセシビリティを強調します。
現在の生徒と保護者向けに、学校のイベントの告知や最近の成果を祝う15秒のエネルギッシュなソーシャルメディアビデオをデザインし、クイックカットとアップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの多用途なテンプレートとシーンを使用して迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenは教師のために教育ビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、教育者が事前の編集経験がなくても魅力的な教育ビデオを簡単に作成できるようにします。直感的なプラットフォームは、カスタマイズ可能なビデオテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースを提供し、ビデオベースのレッスンをすべての教室で利用可能にします。
HeyGenを使用して学校はどのようなプロモーションビデオを作成できますか？
学校は、ダイナミックな学校マーケティングビデオ、インパクトのある学校プロモーションビデオ、魅力的なソーシャルメディアビデオなど、幅広い魅力的なコンテンツを制作できます。HeyGenのAIアバターを使用することで、プロフェッショナルなリクルートメントビデオを簡単かつ効率的に作成できます。
HeyGenは学校ビデオの品質を向上させる機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは、高品質のボイスオーバーやバックグラウンドミュージックのオプションを含む強力なAI編集ツールを提供し、学校ビデオを向上させます。また、プロフェッショナルな字幕/キャプションを簡単に追加し、アニメーションを組み込んで洗練された魅力的なコンテンツを作成できます。
HeyGenを使用してビデオを作成する際に、学校のブランドアイデンティティを維持できますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを通じて、学校が独自のブランドアイデンティティを完全に維持できるようにします。学校のロゴや好みの色を簡単にビデオテンプレートに統合し、学校のビデオ作成が貴校のイメージに完全に一致するようにします。