教育コンテンツを魅力的にする学校ビデオジェネレーター

カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、AI学校ビデオジェネレーターでプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に作成しましょう。

学生や教育者を対象にした複雑な科学概念を紹介する45秒の教育ビデオを開発し、明確で魅力的なビジュアルスタイルと親しみやすいAIアバターの声を使用して、HeyGenのAIアバターと音声生成を活用してコンテンツを生き生きとさせましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込みのある保護者や学生をインスパイアすることを目的とした60秒の学校マーケティングビデオを作成し、鮮やかでインスパイアリングなビジュアルと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、プロフェッショナルなメッセージを効率的に制作しましょう。
サンプルプロンプト2
保護者、教師、学生を含む学校全体のコミュニティ向けの30秒の情報ビデオを制作し、アクセスしやすいビジュアルスタイルと明確な画面上のテキストを使用して包括性を確保します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
サンプルプロンプト3
教師と管理者向けにプロジェクトベースの学習の新しいアプローチを説明する90秒の指導ビデオを生成し、モダンで指導的かつ洗練されたビジュアルスタイルで提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームで簡単に配信しましょう。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学校ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、学校向けの魅力的な教育ビデオやマーケティングコンテンツを簡単に作成し、コンテンツ作成を効率化しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか、ゼロから始める
教育やマーケティング目的に合わせたさまざまな事前デザインされたテンプレートから選ぶか、独自の学校ビデオを開発するために白紙のキャンバスから始めましょう。私たちのプラットフォームは、プロジェクトを簡単に開始するための幅広いテンプレートとシーンを提供します。
2
Step 2
コンテンツとビジュアルを追加する
テキストスクリプトを貼り付けると、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用してダイナミックなビジュアルに変換されます。AI生成画像、ストックメディアを追加するか、学校の映像や写真をアップロードしてストーリーを豊かにしましょう。
3
Step 3
カスタマイズとパーソナライズ
人間のような音声生成を使用して、視聴者に明確で魅力的なナレーションを提供します。アクセスしやすさのために洗練された字幕/キャプションを追加し、カスタムカラーやロゴで学校のブランドを適用してプロフェッショナルな仕上がりにしましょう。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有する
ビデオが完璧になったら、アスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を利用して、どのプラットフォームにも合わせて調整します。高品質な学校ビデオをソーシャルメディア、ウェブサイト、またはプレゼンテーションに埋め込んで、効果的に視聴者に届けましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

学校のマーケティング＆コミュニケーションビデオを開発

.

見込みのある学生を引き付け、学校コミュニティを情報で満たすために、魅力的なソーシャルメディアやマーケティングビデオを迅速に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenは教育ビデオの作成をどのように強化しますか？

HeyGenは、学校向けの教育ビデオ作成を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。HeyGenを使用すると、教育者はスクリプトをAIアバター、リアルなAIボイス、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、プロジェクトベースの学習やオンラインコースを大幅に強化します。

HeyGenは魅力的な学校マーケティングビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは強力な学校ビデオジェネレーターとして機能し、学校がソーシャルメディアやバーチャルキャンパスツアーのための高品質なマーケティングビデオを制作することを可能にします。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、AI生成画像を統合し、インパクトのあるビデオニュースレターを制作してエンゲージメントとコンテンツ作成を促進します。

HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？

HeyGenは、すべてのビデオプロジェクトに対して包括的なクリエイティブツールを提供します。ユーザーはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ヒューマンライクな音声生成、字幕の追加、ストック写真やビデオを含む豊富なメディアライブラリを活用し、洗練されたコンテンツ作成と教育ビデオを手軽に実現します。

HeyGenはAI教育ビデオの生成を簡素化しますか？

はい、HeyGenはAI教育ビデオの生成プロセスを簡素化する直感的な教育ビデオメーカーとして設計されています。事前にデザインされたテンプレートと強力なビデオ編集ツールを使用することで、スクリプトから直接ダイナミックなAIビジュアルを備えたプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に制作できます。