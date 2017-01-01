教育コンテンツを魅力的にする学校ビデオジェネレーター
カスタマイズ可能なテンプレートを活用して、AI学校ビデオジェネレーターでプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に作成しましょう。
見込みのある保護者や学生をインスパイアすることを目的とした60秒の学校マーケティングビデオを作成し、鮮やかでインスパイアリングなビジュアルと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、プロフェッショナルなメッセージを効率的に制作しましょう。
保護者、教師、学生を含む学校全体のコミュニティ向けの30秒の情報ビデオを制作し、アクセスしやすいビジュアルスタイルと明確な画面上のテキストを使用して包括性を確保します。このビデオは、HeyGenの字幕/キャプションを効果的に使用し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
教師と管理者向けにプロジェクトベースの学習の新しいアプローチを説明する90秒の指導ビデオを生成し、モダンで指導的かつ洗練されたビジュアルスタイルで提示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームで簡単に配信しましょう。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは教育ビデオの作成をどのように強化しますか？
HeyGenは、学校向けの教育ビデオ作成を簡素化する高度なAIビデオジェネレーターです。HeyGenを使用すると、教育者はスクリプトをAIアバター、リアルなAIボイス、カスタマイズ可能なテンプレートを使用して魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換でき、プロジェクトベースの学習やオンラインコースを大幅に強化します。
HeyGenは魅力的な学校マーケティングビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenは強力な学校ビデオジェネレーターとして機能し、学校がソーシャルメディアやバーチャルキャンパスツアーのための高品質なマーケティングビデオを制作することを可能にします。ブランドコントロールを使用してビデオをカスタマイズし、AI生成画像を統合し、インパクトのあるビデオニュースレターを制作してエンゲージメントとコンテンツ作成を促進します。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブツールを提供しますか？
HeyGenは、すべてのビデオプロジェクトに対して包括的なクリエイティブツールを提供します。ユーザーはスクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ヒューマンライクな音声生成、字幕の追加、ストック写真やビデオを含む豊富なメディアライブラリを活用し、洗練されたコンテンツ作成と教育ビデオを手軽に実現します。
HeyGenはAI教育ビデオの生成を簡素化しますか？
はい、HeyGenはAI教育ビデオの生成プロセスを簡素化する直感的な教育ビデオメーカーとして設計されています。事前にデザインされたテンプレートと強力なビデオ編集ツールを使用することで、スクリプトから直接ダイナミックなAIビジュアルを備えたプロフェッショナルな教育ビデオを迅速に制作できます。