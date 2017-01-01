学校の管理者や教育者向けに、新しいスタッフを迅速にオンボードする方法を示す45秒の指導ビデオを想像してください。視覚的には、重要なステップを強調するために控えめなモーショングラフィックスを使用し、明るく励みになる声のナレーションを伴う、クリーンでプロフェッショナルなものにするべきです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用することで、この教育ビデオメーカーは複雑なトレーニングマニュアルを魅力的なコンテンツに変換するプロセスを簡素化し、HeyGenを究極の学校トレーニングビデオジェネレーターとして位置付けます。

