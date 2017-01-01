小学生向けに、基本的な学校の安全ルール（廊下を歩くことや遊び場での行動など）を説明する、45秒の活気あるアニメーション教育安全ビデオを作成してください。視覚スタイルは明るく親しみやすい2Dアニメーションで、元気で励ましの声のナレーションを生成するサウンドトラックを補完します。これにより、若い学習者が楽しいストーリーテリングを通じて重要な概念を理解できるようにします。

ビデオを生成