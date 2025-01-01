将来の生徒とその親をターゲットにした、魅力的な60秒の「学校プロモーションビデオメーカー」制作を行い、活気ある日常生活とユニークな学術プログラムを紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、笑顔の生徒、魅力的な授業活動、課外活動のクイックカットを使用し、アップビートでインスパイアリングなサウンドトラックで補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックなシーケンスを迅速に組み立て、学校の使命を説明するプロフェッショナルなボイスオーバー生成でメッセージを強化します。

