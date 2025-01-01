シームレスなオンボーディングのための学校オリエンテーションビデオジェネレーター
新入生向けの魅力的なオンボーディングビデオを数分で作成。スクリプトを使用して強力なテキストからビデオへの変換で見事なビジュアルに変換します。
新しい教職員向けに、重要な部門のリソースや学校の方針を詳述する45秒の教育ビデオを制作することを想像してください。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なテキストアニメーションと落ち着いた権威ある声を使用してください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して、広範なアクセス性を持つ多言語ナレーションを提供することができます。
学校のユニークな施設と学生生活を紹介するために、30秒の活気あるプロモーションビデオが必要です。このビデオは、将来の学生とその親をターゲットにしており、インスパイアリングでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとモチベーショナルなバックグラウンドスコアを特徴とします。HeyGenのテンプレートとシーンを使用することで、制作プロセスを大幅に効率化し、ブランドの一貫性を保ちながらビデオ要素を簡単にカスタマイズできます。
PDFからの重要な歓迎情報を、国際学生向けに特別にデザインされた60秒の実用的なビデオに変換し、簡単に理解できるようにします。ビデオはシンプルでクリーンなビジュアルデザインを持ち、すべての情報が明確に提示され、フレンドリーで安心感のあるトーンで強化されるべきです。HeyGenの字幕/キャプション機能は、正確なテキストを提供し、複数の言語をサポートすることで、この重要なオリエンテーションコンテンツのアクセス性を向上させます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な学校オリエンテーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIツールを使用して、動的な学校オリエンテーションビデオを迅速に生成する力を教育機関に提供します。直感的なビデオ作成ツールがプロセスを簡素化し、高品質で教育的なビデオで新入生を歓迎するのに役立ちます。
HeyGenは教育ビデオのためにどのようなクリエイティブなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは、教育ビデオをカスタマイズするための広範なクリエイティブコントロールを提供します。さまざまなビデオテンプレートから選択し、リアルなAIアバターを統合し、ブランドに完全に一致するように自分の写真やビデオクリップを追加できます。
HeyGenは既存のコンテンツ（PDFやPowerPointなど）を動的なビデオ形式に変換できますか？
もちろんです。HeyGenは既存の資料を魅力的な教育ビデオに変換するのに優れています。強力なテキストからビデオへの変換を使用して、PowerPointをビデオに、またはPDFをビデオに簡単に変換し、コンテンツをよりアクセスしやすくします。
HeyGenは学生へのアウトリーチのために複数の言語とアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは複数の言語と自動キャプションのような機能をサポートすることで、すべての新入生のアクセシビリティを向上させます。強力なボイスオーバー機能により、メッセージが明確に理解され、包括的な学習体験を提供します。