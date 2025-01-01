教育者のための究極の学校授業ビデオジェネレーター
魅力的な教育ビデオを簡単に作成。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な編集なしで魅力的なコンテンツを構築。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
高校生や好奇心旺盛なソーシャルメディアユーザー向けに、歴史的な「知ってた？」という事実を紹介する30秒の説明ビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはダイナミックで視覚的に豊かで、歴史的なイメージと簡潔なテキストオーバーレイを組み込み、プロフェッショナルなナレーションとHeyGenによって自動的に追加される明確な字幕/キャプションで、提供されたスクリプトからのエンゲージメントと理解を最大化します。
新しい言語を学ぶ小学生向けに基本的な語彙を紹介する60秒のビデオレッスンを作成してください。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して簡単に構築できる、鮮やかでカラフルなシーンとシンプルで繰り返しのオーディオを活用し、メディアライブラリ/ストックサポートからの多様なビジュアルで豊かにします。目標は、若い子供たちにとってインタラクティブで記憶に残る学習体験を作り出すことです。
大学生や生涯学習者向けに、ソーシャルメディアで共有するのに最適な20秒のモチベーショナルビデオを制作し、迅速な学習のヒントを提供します。ビデオは、プロフェッショナルなトーキングヘッドAIアバターが直接ヒントを伝え、自信に満ちた励ましのトーンを維持します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された出力を確保し、幅広いオーディエンスに効果的にリーチします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは、ビデオ制作スキルがない教師にとってどのようにアニメーション教育ビデオメーカーとして役立ちますか？
HeyGenは、教師が魅力的な「アニメーション教育ビデオ」を簡単に作成できるようにします。直感的な「AI駆動の作成」機能、「ビデオテンプレート」、および「AIアバター」を活用して、「学校の授業」計画をダイナミックなビジュアルコンテンツに変換します。これにより、事前の「ビデオ制作スキル」がなくても可能です。
HeyGenでテキストをビデオコンテンツに変換するプロセスはどのように行われますか？
HeyGenは「テキストをビデオに」変換するプロセスを簡素化し、単に「スクリプト」を入力するだけで済みます。プラットフォームはリアルな「音声オーバー」とビジュアルコンテンツを生成し、「AIアバター」と自動生成された「字幕」を追加して、複雑なビデオ制作を手軽にします。
HeyGenは説明ビデオのためのトーキングヘッドやAIアバターの作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはさまざまなビデオニーズに対応するリアルな「AIアバター」を作成することに特化しており、「説明ビデオ」や「ソーシャルメディア」用のコンテンツにおいて、自然な表情と動きでメッセージを伝えることができます。
HeyGenは、事前にデザインされたビデオテンプレートを使用して学校の授業ビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的な「教育ビデオジェネレーター」として機能し、「学校の授業」やさまざまなトピックに特化した幅広い「ビデオテンプレート」を提供します。これらのテンプレートは作成プロセスを加速し、コンテンツに集中できるようにします。