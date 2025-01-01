魅力的なコンテンツのための学校学習動画ジェネレーター
AIアバターとカスタマイズしやすいテンプレートでプロフェッショナルな教育動画を瞬時に生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校生と教師を対象にした90秒の教育動画を開発し、複雑な科学的概念を魅力的なアニメーションビジュアルとダイナミックで熱意あるナレーションで説明します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、単なるテキストを魅力的なAIビジュアルに変える力を示します。
見込みのある保護者と生徒を対象にした45秒の学校マーケティング動画を制作し、革新的な学校プログラムのユニークな提供をソーシャルメディアで宣伝します。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックであり、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して異なるプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
カリキュラム開発者向けに包括的な2分間の学習モジュールを設計し、学校の学習動画ジェネレーターがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを示します。この動画は、落ち着いた権威あるナレーションをスクリプトから直接生成し、複雑なステップを明確に説明する情報豊かでアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能の効率性を強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAI教育動画の作成をどのように簡単にしますか？
HeyGenはスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換し、AIアバターと高品質のボイスオーバーを使用して魅力的な「AI教育動画」を簡単に作成します。このテキスト-to-ビデオ機能により、HeyGenは教育者や機関にとって直感的な「教育動画ジェネレーター」となります。
HeyGenは異なる学習ニーズに合わせて教育動画テンプレートをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは「カスタム動画テンプレート」の豊富な選択肢と強力なメディアライブラリを提供し、教育者がさまざまな科目や学生の関心レベルに合わせて「教育動画」を調整できるようにします。これにより、HeyGenは「カスタマイズしやすい」多用途な「教育動画メーカー」となります。
HeyGenは学校学習動画の制作にどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenはリアルなAIアバター、多言語のボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの高度な機能を提供し、すべての「学校学習動画」コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの「AIビジュアル」とツールは、当社の洗練された「動画作成ソフトウェア」に不可欠です。
HeyGenの教育コンテンツのエクスポートと共有機能はどのようになっていますか？
HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、「教育動画」がどのプラットフォームにも完璧にフォーマットされるようにします。これにより、「ソーシャルメディア」投稿から統合された「学校マーケティング動画」や内部学習管理システムまで、シームレスな共有が可能です。