Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
高校生と教師を対象にした90秒の教育動画を開発し、複雑な科学的概念を魅力的なアニメーションビジュアルとダイナミックで熱意あるナレーションで説明します。この動画は、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、単なるテキストを魅力的なAIビジュアルに変える力を示します。
サンプルプロンプト2
見込みのある保護者と生徒を対象にした45秒の学校マーケティング動画を制作し、革新的な学校プログラムのユニークな提供をソーシャルメディアで宣伝します。ビジュアルスタイルはモダンでダイナミックであり、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確なナレーションを特徴とし、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して異なるプラットフォームに簡単に適応できるようにします。
サンプルプロンプト3
カリキュラム開発者向けに包括的な2分間の学習モジュールを設計し、学校の学習動画ジェネレーターがコンテンツ作成をどのように簡素化するかを示します。この動画は、落ち着いた権威あるナレーションをスクリプトから直接生成し、複雑なステップを明確に説明する情報豊かでアクセスしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのボイスオーバー生成機能の効率性を強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
学校学習動画ジェネレーターの仕組み

AIを使って教育コンテンツを魅力的な学習動画に簡単に変換し、複雑なトピックを学生にとってアクセスしやすく魅力的にします。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、教育用のテキストやスクリプトをプラットフォームに直接貼り付けます。強力なテキスト-to-ビデオ技術が瞬時にビデオの下書きを作成し、レッスンの基盤を形成します。
2
Step 2
ビジュアルを選択する
多様なAIビジュアルとシーンのライブラリから選択するか、AIアバターを選んでコンテンツを提示します。自分のメディアをアップロードして、レッスンを完璧に説明することもできます。
3
Step 3
ボイスオーバーと強化を追加する
スクリプトから生成された自然な音声のボイスオーバーで動画を強化するか、自分で録音します。字幕やブランディング要素を簡単に追加して、明確さと一貫性を確保します。
4
Step 4
教育動画をエクスポートする
学習動画が完成したら、希望のアスペクト比と解像度でエクスポートします。高品質の教育動画をどのプラットフォームでも学生と共有できます。

よくある質問

HeyGenはAI教育動画の作成をどのように簡単にしますか？

HeyGenはスクリプトをダイナミックなビジュアルに変換し、AIアバターと高品質のボイスオーバーを使用して魅力的な「AI教育動画」を簡単に作成します。このテキスト-to-ビデオ機能により、HeyGenは教育者や機関にとって直感的な「教育動画ジェネレーター」となります。

HeyGenは異なる学習ニーズに合わせて教育動画テンプレートをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは「カスタム動画テンプレート」の豊富な選択肢と強力なメディアライブラリを提供し、教育者がさまざまな科目や学生の関心レベルに合わせて「教育動画」を調整できるようにします。これにより、HeyGenは「カスタマイズしやすい」多用途な「教育動画メーカー」となります。

HeyGenは学校学習動画の制作にどのような高度な機能を提供しますか？

HeyGenはリアルなAIアバター、多言語のボイスオーバー生成、自動字幕/キャプションなどの高度な機能を提供し、すべての「学校学習動画」コンテンツのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。これらの「AIビジュアル」とツールは、当社の洗練された「動画作成ソフトウェア」に不可欠です。

HeyGenの教育コンテンツのエクスポートと共有機能はどのようになっていますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、「教育動画」がどのプラットフォームにも完璧にフォーマットされるようにします。これにより、「ソーシャルメディア」投稿から統合された「学校マーケティング動画」や内部学習管理システムまで、シームレスな共有が可能です。