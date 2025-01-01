魅力的なコンテンツのための学校紹介ビデオメーカー
学校向けのビデオ作成を簡素化します。教師や生徒に最適な「テンプレートとシーン」機能で魅力的なイントロを作成しましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の生徒や同僚に向けた45秒のプロフェッショナルな教育ビデオをデザインし、新しいコースや部門を紹介します。クリーンなビジュアルデザイン、画面上のテキストハイライト、落ち着いた権威あるトーンを使用します。このビデオは、HeyGenのAIアバターを活用して情報をシームレスに提示し、アクセシビリティと明確さのために正確な字幕を補完します。
学校全体のコミュニティに向けた30秒のダイナミックな学校マーケティングビデオを制作し、今後のイベントを宣伝します。高速なアニメーションモーショングラフィックスとエキサイティングでアップビートなサウンドトラックを特徴とします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを使用して魅力的なビジュアルを見つけ、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して効率的なコンテンツ作成を行います。
校長が全ての学校関係者に重要な発表を行うための20秒の簡潔で洗練されたビデオイントロメーカークリップを開発します。プロフェッショナルな美学と明確で直接的な声を届けます。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を利用して、さまざまなプラットフォームに最適化し、この短くても重要なメッセージの最大のリーチとインパクトを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学校向けの魅力的な教育ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとAIを活用したツールの豊富なライブラリを使用して、教育者がプロフェッショナル品質の教育ビデオを簡単に作成できるようにします。これにより、学校は広範なビデオ編集の経験がなくても、魅力的なコンテンツを制作するプロセスを簡素化できます。
教育イントロメーカーにおけるHeyGenのAIを活用した機能は何ですか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオ生成やボイスオーバー生成などの高度なAI機能を活用しています。これにより、教育イントロメーカーに最適です。また、AIアバターを利用して授業や学校の発表を生き生きとさせ、AIを活用したツールでビデオ作成プロセスを効率化します。
HeyGenで学校紹介ビデオテンプレートを自分のブランドでカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供しており、学校のロゴ、色、その他のビジュアル要素で学校紹介ビデオテンプレートを簡単にカスタマイズできます。これにより、学校のプロモーションビデオやイントロビデオが一貫したブランドアイデンティティを維持できるようにします。
HeyGenは教育コンテンツのさまざまなビデオフォーマットとエクスポートオプションをサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、YouTubeチャンネル、ソーシャルメディア、またはクラスルームアプリに適したさまざまなアスペクト比で教育ビデオを作成およびエクスポートすることができます。この柔軟性により、教育ビデオメーカーのコンテンツがより広いオーディエンスに効果的に届くようになり、教育イントロビデオのエクスポートが簡単になります。