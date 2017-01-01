学校紹介ビデオジェネレーター：魅力的なイントロを素早く作成
HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートを使用して、印象的な学校マーケティングビデオの魅力的な教育ビデオイントロを瞬時に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい教職員向けに、学校の方針とリソースの概要を提供する30秒の教育ビデオを作成します。このビデオは、プロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルと落ち着いた情報提供のナレーションを使用し、HeyGenのテキストからビデオへの機能を利用してスクリプトから直接生成され、一貫した明確なメッセージをオンボーディングに提供します。
卒業生や潜在的な寄付者を深く引き込む60秒の学校マーケティングビデオを作成し、説得力のある成功ストーリーを通じて学校の影響を強調します。学生の証言をリアルなAIアバターが届けるノスタルジックで心温まるビジュアル美学を採用し、柔らかく反射的なピアノ音楽で誇りとコミュニティの関与を強く喚起します。
ソーシャルメディアのフォロワーに学校のイベントを迅速に知らせるために、ダイナミックな15秒のビデオイントロを作成します。この短い作品は、速いペースのビジュアルと大胆なテキストアニメーション、エネルギッシュでモダンなサウンドトラックを特徴とし、HeyGenの字幕/キャプション機能がサイレントビューイングでも最大のインパクトとアクセシビリティを保証します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学校の紹介ビデオを向上させることができますか？
HeyGenのAI駆動ツールを使用すると、魅力的な「学校紹介ビデオジェネレーター」コンテンツを簡単に作成できます。「カスタマイズ可能なテンプレート」と「ブランディングコントロール」を活用して、視聴者に響くユニークでプロフェッショナルな「学校マーケティングビデオ」を作成しましょう。
HeyGenは教育ビデオ作成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
高度な「教育ビデオメーカー」として、HeyGenは「ストック画像」と「ストックビデオ」を含む豊富な「メディアライブラリ」を提供し、コンテンツを強化します。また、ダイナミックな「アニメーション」と「背景音楽」を追加して、ビデオを魅力的にすることができます。
HeyGenは教育用の高品質なビデオイントロを迅速に生成できますか？
はい、HeyGenは効率的な「ビデオイントロメーカー」として機能し、プロフェッショナルな「教育イントロメーカー」コンテンツを迅速に生成できます。統合された「テキストから音声生成機能」を利用し、「YouTube」などのプラットフォームに最適な「高解像度」ビデオをエクスポートできます。
HeyGenはさまざまな教育コンテンツを作成するのにどれほど使いやすいですか？
HeyGenは直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と幅広い「カスタマイズ可能なテンプレート」を備えており、多様な教育ビデオを簡単に制作できます。また、「スクリプトからビデオへの変換」機能を使用して、リアルな「AIアバター」を特徴とするビデオを作成できます。