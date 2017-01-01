学校説明ビデオメーカー：魅力的なレッスンを迅速に作成
学生を簡単に引き込むリアルなAIアバターで魅力的な教育コンテンツを制作。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
教育者や学校管理者向けに設計された60秒のプロフェッショナルな説明ビデオを開発し、新しいデータ駆動型教育ツールの主な利点を紹介します。クリーンなモーショングラフィックスと洗練されたビジュアル美学を採用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して変換されたスクリプトを通じて、権威あるがインスピレーションを与えるメッセージを伝え、メディアライブラリ/ストックサポートからの魅力的なストックビジュアルで本当に魅力的なコンテンツを作成します。
高校生を対象にした30秒のクイックチュートリアルビデオを制作し、仮想教室プラットフォーム内の新機能を効果的に使用する方法を示します。ビデオは、HeyGenの字幕/キャプションによって自動生成された明確で簡潔なオンスクリーンテキストとキャプションを備えた、ダイナミックでテンポの速いアニメーションビジュアルを特徴とし、この教育コンテンツとテキスト-to-ビデオ作成のために利用可能なテンプレートとシーンから適切なスタイルを利用します。
見込みのある生徒とその親のための今後のバーチャルオープンハウスを発表するための45秒の招待プロモーションビデオをデザインします。この魅力的な作品は、HeyGenのさまざまなテンプレートとシーンを効率的に使用して構築され、AIアバター機能によって強化され、学校に関する重要な情報を伝えるために、プロフェッショナルなボイスオーバーで温かい歓迎を届けるフレンドリーなAIアバターをスポークスパーソンとしてフィーチャーします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な説明ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してスクリプトをダイナミックな説明ビデオに変換し、コンテンツ作成を手軽にします。当プラットフォームは幅広いビデオテンプレートとAIアバターを提供し、テキスト-to-ビデオ作成を通じて簡単に魅力的なコンテンツを生成できます。
アニメーションビデオのためにAIアバターやアニメーションをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAIアバターやアニメーションの広範なカスタマイズオプションを提供し、アニメーションビデオを強化します。多様なビデオスタイルから選択し、要素をパーソナライズして、創造的なビジョンに完全に一致するユニークなカスタムスタイルとイメージを作成できます。
HeyGenが効率的なAIビデオエディターである理由は何ですか？
HeyGenの直感的なドラッグ＆ドロップエディターはビデオ作成プロセスを簡素化し、テキストやキャプションを簡単に追加し、AIボイスオーバーを活用できます。この強力なAIビデオエディターには、シームレスなコンテンツ統合のための包括的なメディアライブラリも含まれています。
HeyGenは学校説明ビデオや教育コンテンツの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは学校説明ビデオメーカーとして理想的で、明確で簡潔な教育コンテンツを制作するのに最適です。当社のAIビデオプラットフォームは、複雑なアイデアを魅力的なビジュアルガイドに簡素化し、学習をよりインタラクティブで効果的にします。