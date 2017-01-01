学校説明動画ジェネレーター：簡単＆迅速
すぐに使えるテンプレートとシーンで、授業を魅力的なビデオチュートリアルに瞬時に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校教師向けに、新しいオンライン採点システムの効果的な使用方法を示す45秒のビデオチュートリアルをデザインします。このビデオは、明確で段階的なビジュアルスタイルとプロフェッショナルなボイスオーバーを特徴とし、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して制作を効率化します。
大学の聴衆を対象に、学生主導の持続可能性プロジェクトを紹介する30秒の説明動画を作成し、参加を促します。HeyGenのAIアバターを使用してイニシアチブを紹介し、エネルギッシュなサウンドトラックを伴った現代的でダイナミックなビジュアル美学を採用します。
学校管理者とPTAメンバー向けに、新しいキャンパス安全プロトコルを詳述する50秒の情報動画を開発します。この説明動画は、簡潔で権威あるビジュアルスタイルと明確なボイスオーバーを必要とし、HeyGenの自動字幕機能を組み込むことで、すべての視聴者にアクセスしやすくします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは教育者が魅力的な学校説明動画を作成するのにどのように役立ちますか？
HeyGenは強力な学校説明動画ジェネレーターとして機能し、教育者がさまざまな科目の高品質なアニメーション説明動画を迅速に作成できるようにします。AIアバターとカスタマイズ可能なシーンを使用して、複雑なトピックを簡単に理解できるビデオチュートリアルに変換できます。
HeyGenは説明動画制作のためのAIボイスオーバーとテキストからビデオへの機能を提供していますか？
はい、HeyGenは高度なAIボイスオーバー生成とテキストからビデオへの機能を統合しており、スクリプトをプロフェッショナルな音声とダイナミックなアニメーション説明動画に簡単に変換できます。これにより、ビデオ制作プロセス全体が効率化されます。
HeyGenには事前に作成された説明動画テンプレートがありますか？
もちろんです。HeyGenは豊富な説明動画テンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを提供しており、デザインや編集の経験がなくても簡単に説明動画を作成できます。これらのテンプレートは、コンテンツやブランディングに合わせて簡単にカスタマイズできます。
HeyGenはアニメーション説明動画のためのブランディングとアクセシビリティ機能を提供していますか？
HeyGenは、カスタムフォントやロゴの統合を含む包括的なブランディングコントロールを提供し、アニメーション説明動画がブランドに合致するようにします。さらに、プラットフォームは自動字幕やさまざまなエクスポートオプションを提供し、アクセシビリティとリーチを向上させます。