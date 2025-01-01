学校教育動画制作者：学生を簡単に引き込む
AIアバターを活用したダイナミックなプレゼンテーションで、学生を刺激する魅力的なレッスンを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
高校教師を対象にした60秒の指導動画を開発し、複雑な歴史的出来事を示します。クリーンでプロフェッショナルな美学を採用し、AIアバターが情報を提示し、明確で簡潔なボイスオーバー生成を行い、字幕/キャプションを追加してすべての学生の理解を助けます。HeyGenをAI教育動画制作者として活用します。
大学の見込み学生と保護者を対象にした30秒のプロモーション動画を制作し、活気あるキャンパスライフとユニークなプログラムを紹介します。ダイナミックで視覚的に魅力的なスタイルと、心を弾ませるバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して動画要素をカスタマイズし、ソーシャルメディアでのアウトリーチのために最適なアスペクト比のリサイズを保証します。
大学生向けに90秒のプロジェクトベースの学習プレゼンテーションをデザインし、現代的で情報豊かなビジュアルスタイルで共同研究プロジェクトを説明します。カスタムアニメーションとリアルなAIボイスをナレーションに組み込み、HeyGenのボイスオーバー生成と字幕機能を利用して、インタラクティブな動画プロジェクトのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学校の教育動画作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI教育動画制作者として機能し、教育者や学生が編集スキルなしでプロフェッショナルな動画を作成できるようにします。使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富な教育動画テンプレートライブラリにより、コンテンツのカスタマイズが簡単かつ効率的です。
HeyGenはアニメーション教育動画を魅力的にするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenはAI生成のビジュアル、リアルなAIボイス、カスタムアニメーションのオプションを提供することで、ユーザーが魅力的なアニメーション教育動画を制作できるようにします。多様なメディアをライブラリから簡単に統合し、学生を真に引き込むダイナミックでインタラクティブな動画コンテンツを作成できます。
HeyGenは学生と教師のための多様な教育動画プロジェクトをサポートできますか？
もちろんです。HeyGenは多様なプロジェクトに最適な多用途の学校教育動画制作者として設計されており、教師向けの指導コンテンツから学生プロジェクトのマルチメディアプレゼンテーションまで対応します。コラボレーション機能により、チームワークが円滑になり、グループでの動画作成が容易になります。
HeyGenはどのようにしてユーザーが教育動画を効果的にカスタマイズできるようにしますか？
HeyGenは教育動画をカスタマイズするための強力なビデオエディターツールを提供し、ブランディング、アイコンやイラストの追加、さまざまなエフェクトの適用が可能です。AIビジュアルを生成し、ストックメディアを統合して、特定の学習目標に完璧に合わせた動画を作成できます。