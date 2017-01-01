学校教育ビデオメーカーで魅力的な学習コンテンツを作成
AIアバターを使用して、授業をプロフェッショナルな教育ビデオに変換し、学生を引き付けましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
K-12の教育者やホームスクーリングの親を対象に、複雑な科学的概念を明確に説明する45秒の指導用コンテンツビデオを開発します。明るいグラフィックと落ち着いた安心感のあるナレーションを使用したクリーンな説明ビデオスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してすべての視聴者に完全なアクセシビリティを確保します。
地元のコミュニティや見込みのある家族を感動させるために設計された魅力的な60秒の学校プロモーションビデオを制作します。活気ある学校キャンパスと学生活動を紹介します。プロフェッショナルでシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して風景ショットを強化し、真に没入感のある体験を作り出します。
教師や学校管理者が教育用ビデオテンプレートを使用して新しい指導資料を効率的に作成する方法を示す30秒のビデオを作成します。明るく魅力的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを提示し、HeyGenの包括的なテンプレートとシーン機能を強調して、教室での使用や教室向けのビデオマーケティングのためにカスタムコンテンツを簡単に生成できる方法を示します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして学生向けの魅力的な教育ビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、AIアバターと多様な教育ビデオテンプレートを使用して、教育者が魅力的な指導コンテンツを作成するのを支援します。テキストスクリプトを簡単に動的なビデオに変換し、学生にとって学習をよりアクセスしやすく、魅力的なものにします。
教育ビデオテンプレートをアニメーションや自分のブランドでカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenは、アニメーションや学校のブランド、ロゴ、色を使用してビデオテンプレートをカスタマイズできる強力なビデオ編集ツールを提供します。学校のプロモーションビデオやマーケティングビデオをユニークなビジュアル要素で強化しましょう。
HeyGenは学校のマーケティングビデオやソーシャルメディア向けにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、テキストからビデオへの変換、ナレーション生成、ストック写真やビデオのための包括的なメディアライブラリなどの機能を提供する優れた学校教育ビデオメーカーです。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に調整できます。
HeyGenは音楽やキャプションを含むマルチメディア作成をサポートしていますか？
はい、HeyGenはライブラリからのバックグラウンドミュージックの追加や自動字幕/キャプション生成を可能にすることで、包括的なマルチメディア作成をサポートします。これにより、教育ビデオがどの視聴者にとってもアクセスしやすく、内容が豊富になります。