学校教育ビデオメーカーで魅力的な学習コンテンツを作成

AIアバターを使用して、授業をプロフェッショナルな教育ビデオに変換し、学生を引き付けましょう。

新しいオンラインコースについて、見込みのある学生やその親を引き付けるための活気ある30秒のビデオを作成することを想像してください。HeyGenのフレンドリーなAIアバターを使用してカリキュラムを紹介します。視覚と音声のスタイルは、アニメーションテキストと明確なナレーションを取り入れ、教育の提供の主な利点を強調し、興味を引くように、現代的で明るいものにしてください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

サンプルプロンプト1
K-12の教育者やホームスクーリングの親を対象に、複雑な科学的概念を明確に説明する45秒の指導用コンテンツビデオを開発します。明るいグラフィックと落ち着いた安心感のあるナレーションを使用したクリーンな説明ビデオスタイルを採用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用してすべての視聴者に完全なアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト2
地元のコミュニティや見込みのある家族を感動させるために設計された魅力的な60秒の学校プロモーションビデオを制作します。活気ある学校キャンパスと学生活動を紹介します。プロフェッショナルでシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して風景ショットを強化し、真に没入感のある体験を作り出します。
サンプルプロンプト3
教師や学校管理者が教育用ビデオテンプレートを使用して新しい指導資料を効率的に作成する方法を示す30秒のビデオを作成します。明るく魅力的なビジュアルスタイルとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを提示し、HeyGenの包括的なテンプレートとシーン機能を強調して、教室での使用や教室向けのビデオマーケティングのためにカスタムコンテンツを簡単に生成できる方法を示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

学校教育ビデオメーカーの使い方

魅力的な指導コンテンツと学校マーケティングビデオを簡単に作成。複雑なトピックを明確でプロフェッショナルな教育ビデオに変換し、学生を魅了します。

1
Step 1
スタート地点を選択
事前にデザインされたテンプレートとシーンから選択して、教育ビデオメーカーの旅を迅速かつ効率的に始めましょう。
2
Step 2
指導要素を追加
HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、関連するビジュアルやサウンドを含め、ビデオに豊富な指導コンテンツを追加します。
3
Step 3
魅力的な機能で強化
AIアバターを取り入れて教材を提示し、教育ビデオを学生にとって生き生きとしたものにします。
4
Step 4
作成物をエクスポートして共有
アスペクト比の調整とエクスポートを利用して、マルチメディア作成物をさまざまなプラットフォームや教室での表示に備えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

主題をアニメーション化

抽象的または歴史的なトピックを鮮やかで記憶に残る教育ビデオに変換し、学習体験を豊かにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして学生向けの魅力的な教育ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、AIアバターと多様な教育ビデオテンプレートを使用して、教育者が魅力的な指導コンテンツを作成するのを支援します。テキストスクリプトを簡単に動的なビデオに変換し、学生にとって学習をよりアクセスしやすく、魅力的なものにします。

教育ビデオテンプレートをアニメーションや自分のブランドでカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、アニメーションや学校のブランド、ロゴ、色を使用してビデオテンプレートをカスタマイズできる強力なビデオ編集ツールを提供します。学校のプロモーションビデオやマーケティングビデオをユニークなビジュアル要素で強化しましょう。

HeyGenは学校のマーケティングビデオやソーシャルメディア向けにどのようなツールを提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの変換、ナレーション生成、ストック写真やビデオのための包括的なメディアライブラリなどの機能を提供する優れた学校教育ビデオメーカーです。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に調整できます。

HeyGenは音楽やキャプションを含むマルチメディア作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはライブラリからのバックグラウンドミュージックの追加や自動字幕/キャプション生成を可能にすることで、包括的なマルチメディア作成をサポートします。これにより、教育ビデオがどの視聴者にとってもアクセスしやすく、内容が豊富になります。