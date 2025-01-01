学校コミュニケーションビデオメーカー：簡単に接続
高度なAIアバターを使用してダイナミックな動画を作成し、学校の入学者数とエンゲージメントを向上させましょう。
新入生の保護者向けに、学校のオンラインポータルの「初心者向けインターフェース」を案内する90秒の指導動画を作成します。動画には、フレンドリーなAIアバターがステップを紹介し、画面キャプチャの例を組み込み、シンプルで魅力的なビジュアルを使用して、新しいインタラクティブビデオリソースのユーザーにとってスムーズでストレスのないオンボーディングプロセスを実現します。
高校生向けに、教室アプリ内の特定の「ビデオ編集ツール」の使い方を教える2分間のチュートリアル動画をデザインします。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンであり、インターフェースが動作しているアニメーション動画を特徴とし、HeyGenによって生成された明確でアクセスしやすい字幕/キャプションを使用して理解をサポートし、多様な学習ニーズに対応し、技術的な詳細を見逃さないようにします。
学校スタッフ向けに、日々の「ワークフロー」を新しいデジタルツールを使用して最適化するための45秒のクイックチップ動画を制作します。この動画は、HeyGenの事前にデザインされたテンプレートを活用して迅速に作成し、メディアライブラリからの関連するストック画像やビデオクリップを使用して指示を視覚的に強化し、忙しい教育者やサポートスタッフにとって効率的で視覚的に魅力的なトレーニングを実現します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは学校のコミュニケーションのためのビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターやAIテキストからビデオ生成を含む高度なAIビデオツールを活用して、魅力的な学校コミュニケーションビデオの作成を簡単にします。直感的なインターフェースと既製のテンプレートにより、教育者や管理者は高品質なアニメーションビデオを迅速に制作できます。
HeyGenは学校がすべてのビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、学校がカスタムロゴ、色、フォントをマーケティングビデオに組み込むことを可能にします。これにより、プロモーションコンテンツから説明ビデオまで、すべてのビデオが学校のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenは教育ビデオを強化するためにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは、リアルなナレーションのためのAIテキストから音声変換や、アクセシビリティと翻訳のためのAIキャプションなど、強力なAI技術を統合しています。ユーザーはまた、広範なストックメディアライブラリやドラッグアンドドロップのビデオ編集ツールを利用して、インタラクティブなビデオプロジェクトを充実させることができます。
HeyGenはさまざまな学校のニーズに対応する多様なビデオコンテンツの作成をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは、マーケティングビデオ、トレーニングビデオ、ソーシャルメディアビデオ、内部コミュニケーションに適した多用途なオンラインビデオ作成プラットフォームです。柔軟なワークフローと簡単な共有オプションにより、学校はアニメーションプレゼンテーションや授業の録画を効率的に制作できます。