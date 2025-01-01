大学の入学委員会を対象にした1分間の奨学金ビデオ応募を制作し、あなたの資格と抱負を明確かつインパクトのある形で示しましょう。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、個人的な物語を伝え、AIアバターで洗練された画面上の存在感を補完します。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、背景はニュートラルに、音声は明瞭で希望に満ちたものにし、複雑な撮影や照明を必要とせずに本物の情熱を伝えます。

