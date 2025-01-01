奨学金ニュースビデオメーカー：AIで簡単に最新情報を

AI生成のアバターを使って、教育ビデオコンテンツを非常に魅力的でプロフェッショナルにします。

高校生や大学志願者向けに、明るく楽観的なビジュアルとダイナミックなテキストアニメーションを特徴とする45秒の奨学金発表ビデオを制作します。音声は、HeyGenの音声生成機能を使用して生成された明確で親しみやすいナレーションが、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドトラックに合わせて流れ、奨学金の重要な詳細を強調する強力な奨学金ニュースビデオメーカーとしての役割を果たします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
大学のマーケティング部門や奨学金財団を対象とした60秒の説明ビデオで、AI奨学金ビデオメーカーの効率性を示します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンにし、AIアバターを使ってプラットフォームの使いやすさを紹介します。情報豊かなナレーションと控えめなバックグラウンドミュージックが、AIビデオ作成が発表プロセスをどのように効率化するかを明確に伝えます。
サンプルプロンプト2
奨学金申請者向けに、強力な申請のための実用的なヒントを提供する30秒の教育ビデオをデザインします。このビデオは、親しみやすくアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、カスタマイズ可能なテンプレートを活用して複雑な情報を簡素化します。熱意あるナレーションと、重要なポイントを強調するポジティブな効果音で、魅力的な教育ビデオにします。
サンプルプロンプト3
奨学金の寄付者や将来の申請者に向けて、奨学金受給者の旅と影響を語る50秒の成功ストーリーを作成します。ビジュアル的には、メディアライブラリのアセットを豊富に使用して温かみのあるリッチな映像にします。共感的で希望に満ちたナレーションが、感情的なインストゥルメンタル音楽に支えられ、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、魅力的なAIストーリーテリングを実現し、物語をアクセスしやすく魅力的にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

奨学金ニュースビデオメーカーの使い方

AIを活用したクリエイターで奨学金ニュースを魅力的なビデオに変換し、複雑な情報をアクセスしやすく視覚的に魅力的にします。

1
Step 1
スクリプトを作成
奨学金ニュースのスクリプトを書いたり貼り付けたりして、ビデオの基盤を形成し、HeyGenのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用してスムーズにスタートします。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターのライブラリから選択し、奨学金ニュースを伝えるための魅力的でプロフェッショナルな画面上の存在感を提供します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションを追加
スクリプトに対して明確で魅力的な音声を自動生成し、HeyGenの音声生成を使用して奨学金ニュースを効果的に伝えます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
満足したら、高品質の奨学金ニュースビデオをさまざまな形式でエクスポートし、すべてのプラットフォームで共有してオーディエンスに届けます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

奨学金ガイダンスとアウトリーチを強化

インタラクティブでAIを活用したビデオ説明を通じて、奨学金の基準やプロセスに対する学生の理解と関与を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして奨学金ニュースビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なAI奨学金ビデオメーカーとして機能し、テキストを魅力的なニュースアップデートに変換します。AI生成のアバターとシームレスなテキスト・トゥ・ビデオ変換を利用して、奨学金発表のための魅力的なビデオを簡単に作成できます。

教育ビデオのビジュアルスタイルやブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。強力な教育ビデオメーカーとして、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートと広範なブランディングコントロールを提供します。ロゴや色を取り入れることで、すべてのビデオが機関のアイデンティティに完全に一致し、AIビデオ作成の取り組みを強化します。

HeyGenはダイナミックなビデオストーリーテリングのためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenはダイナミックなストーリーテリングのために設計されており、さまざまなツールを使って魅力的なビデオを作成できます。音声生成、自動字幕生成、ダイナミックなテキストアニメーションを活用して、複雑な情報を生き生きとさせ、アクセスしやすく魅力的にします。

HeyGenは異なるプラットフォーム向けのさまざまなAIビデオコンテンツ形式の作成に適していますか？

はい、HeyGenは多様なコンテンツニーズに最適な多用途のAIビデオ作成プラットフォームです。直感的なインターフェースを使用して、簡単にビデオを制作、リサイズ、エクスポートし、奨学金ニュースや教育コンテンツがどこで共有されても素晴らしく見えるようにします。