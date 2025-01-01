プロジェクトマネージャーが新しいスプリントスケジュールを説明する1分間の簡潔なビデオでコミュニケーションを効率化する方法を発見してください。このビデオは社内チーム向けに調整され、プロフェッショナルで企業的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenによる明確で権威あるボイスオーバー生成を特徴とし、スケジュール更新ビデオメーカーの機能について全チームメンバーが同じ認識を持てるようにします。焦点を維持するために控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、これらの重要な更新のためのAIビデオエディターの効率性を強調します。

