AIを活用した簡単なスケジュール更新ビデオメーカー

プロフェッショナルなスケジュール更新を迅速に作成。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、明確で一貫した時間割発表を実現。

プロジェクトマネージャーが新しいスプリントスケジュールを説明する1分間の簡潔なビデオでコミュニケーションを効率化する方法を発見してください。このビデオは社内チーム向けに調整され、プロフェッショナルで企業的なビジュアルスタイルを持ち、HeyGenによる明確で権威あるボイスオーバー生成を特徴とし、スケジュール更新ビデオメーカーの機能について全チームメンバーが同じ認識を持てるようにします。焦点を維持するために控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、これらの重要な更新のためのAIビデオエディターの効率性を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
学生と教職員に次学期の重要な時間割更新を知らせるための45秒のフレンドリーな発表ビデオを作成してください。このビデオはHeyGenのテンプレートとシーン機能を使用して、活気に満ちた歓迎的なビジュアルスタイルを採用し、注意を引くためにアップビートなインストゥルメンタルオーディオを伴います。情報をアクセスしやすく魅力的にし、どのビデオメーカーでも複雑なスケジュールを簡単に消化できるビジュアルコンテンツに変換できることを示します。
サンプルプロンプト2
マーケティングエージェンシーのソーシャルメディアマネージャーが効果的なソーシャルメディアスケジューリングのためのダイナミックな30秒のプロモーションビデオを作成できるようにします。このテンポの速いビデオは、HeyGenの魅力的なAIアバターを特徴とするモダンで洗練されたビジュアルデザインを示し、トレンディでエネルギッシュなバックグラウンドミュージックと組み合わせて、主要な更新や発表を提示します。プロフェッショナルなコンテンツを迅速に作成し、その後、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに最適化できることを強調します。
サンプルプロンプト3
技術専門家や技術的な更新が必要な従業員を対象とした新しいシステムプロトコルを示す2分間の情報提供トレーニングモジュールを開発します。このビデオは、画面上のテキストとデータに焦点を当てた明確で指導的なビジュアルスタイルを維持し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオを活用して複雑な指示を正確に伝えます。理解を深めるために重要な字幕/キャプションを含め、継続的な学習とビデオ編集の効率性のための強力なビデオメーカー＆スケジューラーツールにします。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

スケジュール更新ビデオメーカーの使い方

重要な変更や今後のイベントについて、魅力的なビデオ更新でオーディエンスに簡単に知らせましょう。プロフェッショナルな見た目の時間割発表を数ステップで作成します。

1
Step 1
更新ビデオを作成
プロフェッショナルなテンプレートから選ぶか、空白のシーンから始めてスケジュール更新をデザインします。これにより、ビデオを迅速かつ効率的に設定できます。
2
Step 2
時間割更新を追加
スクリプトエディターに更新テキストを貼り付けます。テキストビデオ機能が自動的にリアルなボイスオーバーを生成し、スケジュールの変更を明確かつ簡潔にします。
3
Step 3
ビジュアル強化を適用
AIアバターを選んで更新を提示するか、独自のブランド要素を使用してビデオの一貫した外観を維持します。
4
Step 4
スケジュールをエクスポート＆共有
ビデオが完成したら、希望のフォーマットとアスペクト比でエクスポートします。シームレスなソーシャルメディアスケジューリングのために準備し、オーディエンスに効率的に知らせます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

重要な更新の迅速なコミュニケーション

数分でインパクトのあるビデオ発表を作成し、緊急のスケジュールや時間割の変更を迅速にオーディエンスに届けます。

よくある質問

HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツ作成のためのAIビデオエディターとしてどのように機能しますか？

HeyGenは高度なAIビデオエディターとして機能し、ユーザーがスクリプトから効率的にプロフェッショナルなビデオを作成できるようにします。AIアバターとテキストビデオ技術を活用して、従来のビデオ編集の複雑さを大幅に軽減します。

HeyGenは一貫したコミュニケーションのためのスケジュール更新ビデオメーカーとして利用できますか？

もちろんです。HeyGenは効果的なスケジュール更新ビデオメーカーとして機能し、タイムリーなコンテンツと時間割更新の効率的な作成を可能にします。HeyGenを使用して生成されたビデオは、ダウンロードしてお好みのソーシャルメディアスケジューリングプラットフォームと統合することで、投稿の一貫した配信を確保します。

HeyGenはブランドとビデオの外観のカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、ビデオクリップ全体でブランドの一貫性を確保するための広範なカスタマイズオプションを提供します。ユーザーはさまざまなテンプレートを利用し、ロゴや色などの独自のブランドコントロールを統合し、YouTubeやTikTokなどの異なるプラットフォームに合わせてアスペクト比を調整できます。

HeyGenはアクセシビリティを向上させるための自動キャプションとボイスオーバー生成をサポートしていますか？

はい、HeyGenは自動キャプションや強力なボイスオーバー生成などの高度な機能を組み込んでおり、ビデオのアクセシビリティを大幅に向上させます。これにより、包括的な音声および視覚サポートを通じて、コンテンツがより広いオーディエンスに効果的に届くことを保証します。