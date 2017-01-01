AIクリエイティブワークフローのための強力なシナリオビデオジェネレーター

HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ機能で、AIクリエイティブワークフローを効率化し、スクリプトから見事なビデオを生成します。

ITプロフェッショナルや開発者向けに、複雑なドキュメントを魅力的なビジュアルに変換する方法を示す90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで図解的にし、正確で情報豊富なナレーションを添えます。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用して、詳細な説明を迅速に消化しやすい形式に変換し、技術コンテンツの「生産拡大」の効率性を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェアユーザーや技術チームを対象にした60秒の紹介ビデオを制作し、新しい「AIツール」の主要機能を説明します。視覚的に魅力的でステップバイステップの美学を採用し、親しみやすくプロフェッショナルな音声ナレーションを添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、紹介シーケンスを迅速に設定し、これらの「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」がコンテンツ作成をどのように迅速化するかを強調します。
サンプルプロンプト2
企業トレーナーやL&D部門向けに、インタラクティブな学習のための「シナリオビデオジェネレーター」の効果的な使用法を示す2分間のトレーニングビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは教育的で実用的な例を含み、プロフェッショナルなナレーションと明確な画面上のテキストでサポートされます。HeyGenの「字幕/キャプション」を実装して、多様な学習環境でのアクセシビリティと理解を向上させ、「AIビデオ」技術を活用してダイナミックなトレーニングモジュールを作成します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、さまざまなキャンペーンのための「生産準備が整ったビジュアル」をどのように制作するかを紹介します。このビデオは、ダイナミックで洗練されたビジュアルスタイルを必要とし、注目を集めるためのインパクトのある音声トラックを組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、高品質のビジュアルアセットをシームレスに統合し、マーケティングの「スクリプトからビデオ」への変換を容易にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

シナリオビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールでスクリプトを魅力的でプロフェッショナルなシナリオビデオに変換し、クリエイティブワークフローを強化し、生産を効率的に拡大します。

1
Step 1
スクリプトを作成
シナリオスクリプトを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキストビデオ機能により、テキストベースの入力からビデオの基盤を即座に生成し、AIスクリプトからビデオジェネレーターとして機能します。
2
Step 2
AIアバターとシーンを選択
シナリオのキャラクターを表現するために多様なAIアバターライブラリから選択します。適切なテンプレートとシーンを組み合わせて、完璧なビジュアルステージを設定し、ビジュアルアセットを生き生きとさせます。
3
Step 3
ボイスオーバーを追加して洗練
リアルなボイスオーバー生成を使用してシナリオを強化し、さまざまな声と言語から選択します。このステップでは、ナラティブを完璧にし、サポートメディアを統合するための詳細なクリエイティブコントロールを提供します。
4
Step 4
生産準備が整ったビデオをエクスポート
シナリオが完成したら、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、ビデオを希望の形式でレンダリングします。生産準備が整ったビジュアルは、共有の準備が整い、生産を効率的に拡大するのに役立ちます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIシナリオでトレーニングのエンゲージメントを向上

動的なシナリオベースのトレーニングビデオを作成して、学習体験を向上させ、理解と記憶を改善します。

よくある質問

HeyGenはスクリプトからのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的な「AIスクリプトからビデオジェネレーター」として機能し、テキストを魅力的な「AIビデオ」コンテンツに変換します。ユーザーは「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」とリアルな「AIアバター」を使用して、「トーキングヘッドビデオ」やその他の「シナリオビデオ」形式を簡単に制作できます。

HeyGenはAI生成ビジュアルに対してどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？

HeyGenは「AI生成ビジュアル」を開発するための広範な「クリエイティブコントロール」を提供します。ビジュアルを「編集」し、さまざまな「ビジュアルアセット」を統合し、「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」を微調整して、ブランドのビジョンに完全に一致させることができます。

HeyGenのAIツールはAIクリエイティブワークフローの生産拡大を効率的にサポートできますか？

もちろんです。HeyGenの強力な「AIツール」は「AIクリエイティブワークフロー」を効率化することで「生産拡大」をサポートするように設計されています。「スクリプトからビデオ」生成、「ボイスオーバー生成」、自動「字幕/キャプション」などの機能により、企業は大量の「AIビデオ」コンテンツを迅速に制作できます。

HeyGenのAIモデルはプロフェッショナルなAIビデオのための生産準備が整ったビジュアルを保証しますか？

はい、HeyGenの高度な「AIモデル」は、すべての「AIビデオ」に対して高品質の「生産準備が整ったビジュアル」を生成するように設計されています。「イメージからイメージ」処理を含む洗練された機能を活用することで、洗練されたプロフェッショナルな出力を「シナリオビデオジェネレーター」のニーズに応じて提供します。