AIクリエイティブワークフローのための強力なシナリオビデオジェネレーター
HeyGenの革新的なスクリプトからのテキストビデオ機能で、AIクリエイティブワークフローを効率化し、スクリプトから見事なビデオを生成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいソフトウェアユーザーや技術チームを対象にした60秒の紹介ビデオを制作し、新しい「AIツール」の主要機能を説明します。視覚的に魅力的でステップバイステップの美学を採用し、親しみやすくプロフェッショナルな音声ナレーションを添えます。HeyGenの「テンプレートとシーン」を利用して、紹介シーケンスを迅速に設定し、これらの「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」がコンテンツ作成をどのように迅速化するかを強調します。
企業トレーナーやL&D部門向けに、インタラクティブな学習のための「シナリオビデオジェネレーター」の効果的な使用法を示す2分間のトレーニングビデオをデザインします。ビジュアルプレゼンテーションは教育的で実用的な例を含み、プロフェッショナルなナレーションと明確な画面上のテキストでサポートされます。HeyGenの「字幕/キャプション」を実装して、多様な学習環境でのアクセシビリティと理解を向上させ、「AIビデオ」技術を活用してダイナミックなトレーニングモジュールを作成します。
マーケティングチームやコンテンツクリエイターを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、さまざまなキャンペーンのための「生産準備が整ったビジュアル」をどのように制作するかを紹介します。このビデオは、ダイナミックで洗練されたビジュアルスタイルを必要とし、注目を集めるためのインパクトのある音声トラックを組み合わせます。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を活用して、高品質のビジュアルアセットをシームレスに統合し、マーケティングの「スクリプトからビデオ」への変換を容易にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはスクリプトからのAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的な「AIスクリプトからビデオジェネレーター」として機能し、テキストを魅力的な「AIビデオ」コンテンツに変換します。ユーザーは「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」とリアルな「AIアバター」を使用して、「トーキングヘッドビデオ」やその他の「シナリオビデオ」形式を簡単に制作できます。
HeyGenはAI生成ビジュアルに対してどのようなクリエイティブコントロールを提供しますか？
HeyGenは「AI生成ビジュアル」を開発するための広範な「クリエイティブコントロール」を提供します。ビジュアルを「編集」し、さまざまな「ビジュアルアセット」を統合し、「カスタマイズ可能なビデオテンプレート」を微調整して、ブランドのビジョンに完全に一致させることができます。
HeyGenのAIツールはAIクリエイティブワークフローの生産拡大を効率的にサポートできますか？
もちろんです。HeyGenの強力な「AIツール」は「AIクリエイティブワークフロー」を効率化することで「生産拡大」をサポートするように設計されています。「スクリプトからビデオ」生成、「ボイスオーバー生成」、自動「字幕/キャプション」などの機能により、企業は大量の「AIビデオ」コンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenのAIモデルはプロフェッショナルなAIビデオのための生産準備が整ったビジュアルを保証しますか？
はい、HeyGenの高度な「AIモデル」は、すべての「AIビデオ」に対して高品質の「生産準備が整ったビジュアル」を生成するように設計されています。「イメージからイメージ」処理を含む洗練された機能を活用することで、洗練されたプロフェッショナルな出力を「シナリオビデオジェネレーター」のニーズに応じて提供します。