小規模事業者を対象に、さまざまな資金調達オプションを探っている人々に向けた30秒の説明動画を作成してください。特にSBAローンの初期の利点とアクセスのしやすさに焦点を当てます。動画は楽観的で明確なビジュアルスタイルを持ち、プロフェッショナルなアニメーションを使用し、複雑な金融用語を簡単にするために励ましの女性AIアバターとよく制作されたナレーションを使用します。

ビデオを生成