小規模事業者を対象に、さまざまな資金調達オプションを探っている人々に向けた30秒の説明動画を作成してください。特にSBAローンの初期の利点とアクセスのしやすさに焦点を当てます。動画は楽観的で明確なビジュアルスタイルを持ち、プロフェッショナルなアニメーションを使用し、複雑な金融用語を簡単にするために励ましの女性AIアバターとよく制作されたナレーションを使用します。

SBAローン申請プロセスに不慣れな起業家向けに、主要なステップと必要な書類を案内する45秒の指導動画を開発してください。このローン説明動画は、情報豊富でクリーンなグラフィックを特徴とし、ステップバイステップのビジュアル進行を組み込み、スクリプトから直接生成された落ち着いた男性のナレーションと明確な字幕/キャプションをサポートします。
政府ローンに対して躊躇しているかもしれない事業主を対象に、一般的な誤解を解消し、成功事例を強調する60秒の金融説明動画を制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で、メディアライブラリ/ストックサポートからのシナリオベースのビジュアルを使用し、自信に満ちた安心感のあるナレーションを使用し、プロフェッショナルな外観のために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用します。
マーケティングエージェンシーや金融アドバイザー向けに、クライアント向けの魅力的な教育コンテンツを迅速に制作するための動的な30秒のアニメーションビジネスローン説明動画を設計してください。ビジュアルスタイルはモダンなアニメーションで明るい色とアップビートな背景音楽を使用し、スクリプトからのテキストを動画に変換してクリアなナレーションを提供し、さまざまなプラットフォームに合わせたシームレスなアスペクト比のリサイズとエクスポートを確保します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

SBAローン説明動画の作成方法

HeyGenのAI駆動プラットフォームを使用して、魅力的なSBAローン説明動画を簡単に作成しましょう。複雑な金融トピックを簡素化し、効果的にオーディエンスを引き付けます。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
SBAローン説明動画のスクリプトをHeyGenのエディターに貼り付けます。高度なテキストから動画への機能が、テキストを瞬時に動的な動画タイムラインに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
メッセージを伝えるために多様なAIアバターから選択します。プロフェッショナルな金融説明動画のために、外見や声をカスタマイズします。
3
Step 3
ビジュアルと音楽を追加する
広範なメディアライブラリから関連するビジュアルを統合し、適切な背景音楽を選択してトーンを設定し、アニメーション動画を強化します。
4
Step 4
ブランディングを適用してエクスポートする
一貫した外観のためにロゴやブランドカラーを含めるブランディングコントロールを利用します。プレビューしてから高品質な説明動画をエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングとクライアント教育を強化

AI説明動画を利用して、スタッフや見込み借り手のためにSBAローンプロセスの理解と記憶を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはマーケティングや教育目的の「アニメーション動画」作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトを「アニメーション説明動画」に変換し、リアルな「AIアバター」と多様な「動画テンプレート」を使用して、「AI動画作成」をアクセスしやすく効率的にします。

HeyGenが「SBAローン説明動画メーカー」コンテンツのような複雑なテーマに最適な「AI説明動画メーカー」である理由は何ですか？

HeyGenは、リアルな「AIアバター」とプロフェッショナルな「ナレーション」生成を可能にする「テキストから動画作成」により、複雑なトピックを魅力的な「ローン説明動画」に簡素化します。

HeyGenはプロフェッショナルな「金融説明動画」を作成するための「動画テンプレート」とブランディングオプションを提供していますか？

はい、HeyGenは幅広い「動画テンプレート」と強力なブランディングコントロールを提供しており、一貫したプロフェッショナルな「金融説明動画」を作成するためにロゴや色を組み込むことができます。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのくらい早く「説明動画」を制作できますか？

HeyGenの直感的なインターフェースと「テキストから動画」技術により、高品質な「説明動画」を迅速に制作でき、「AI動画作成」を活用して編集時間を最小限に抑えます。