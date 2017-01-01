セーブ・ザ・デート動画メーカーで簡単に作成

簡単なドラッグ＆ドロップエディターと豊富なカスタマイズ可能なテンプレート＆シーンを使用して、美しいビデオ招待状を数分でパーソナライズできます。

婚約中のカップル向けに、心温まる30秒のセーブ・ザ・デート動画を制作してみませんか？このエレガントな動画は、柔らかくロマンチックなビジュアルと穏やかな背景音楽を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、重要な日付の詳細をシームレスに表示し、彼らの発表を美しくパーソナライズすることができます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
イベントプランナーが風変わりなテーマパーティーや記念日を企画するための、活気ある45秒のビデオ招待状をデザインしましょう。この鮮やかなプロダクションは、遊び心のあるアニメーション要素と陽気でユニークな音楽を備え、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを使用して簡単に構築され、即座に注目を集め、エキサイティングな雰囲気を設定します。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルを対象にした、洗練された60秒のセーブ・ザ・デート動画を想像してみてください。重要な企業イベントを最高の洗練さで発表する必要があります。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、プロフェッショナルで落ち着いた背景音楽が補完し、HeyGenのAIアバター機能を活用した雄弁なAIアバターが自信を持って重要なメッセージを伝え、印象的なセーブ・ザ・デート動画メーカー体験を提供します。
サンプルプロンプト3
友人がサプライズバースデーや特別な集まりを計画するための、エネルギッシュな20秒のビデオを作成しましょう。これはソーシャルメディアでの迅速な共有に最適にデザインされています。このダイナミックなビデオは、活気あるコラージュスタイルのビジュアル、賑やかなポップミュージックを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成を利用して楽しいパーソナライズされたメッセージを届け、皆にとって忘れられないセーブ・ザ・デートを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セーブ・ザ・デート動画メーカーの使い方

カスタマイズ可能なテンプレートと編集ツールを使用して、特別な発表を共有するためのパーソナライズされた「セーブ・ザ・デート」動画を簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた「テンプレート＆シーン」の豊富な選択肢から始めて、「セーブ・ザ・デート動画テンプレート」の完璧な出発点を見つけましょう。
2
Step 2
詳細をパーソナライズ
直感的な編集ツールを使用して、イベントの詳細、写真、カスタムメッセージを追加し、簡単に動画を「パーソナライズ」できます。
3
Step 3
クリエイティブな要素で強化
「メディアライブラリ/ストックサポート」にアクセスして、音楽、トランジション、目を引く「アニメーション要素」を含め、発表を活気づけましょう。
4
Step 4
エクスポートと共有
作成を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を利用して「MP4ファイル」として「セーブ・ザ・デート」をダウンロードし、友人や家族と共有する準備を整えましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与えるイベント招待状

特別なイベントに向けて、興奮と期待を高めるパーソナライズされたビデオ招待状を作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたセーブ・ザ・デート動画を作成するのを助けてくれますか？

HeyGenはさまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを提供しており、ユニークでパーソナライズされたセーブ・ザ・デート動画を簡単に作成できます。AIを活用したツールと簡単なドラッグ＆ドロップエディターを利用して、アニメーション要素を追加し、あなた自身のものにすることができます。

HeyGenがセーブ・ザ・デート招待状のための簡単なビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIを活用したツールと直感的なドラッグ＆ドロップエディターでビデオ作成プロセスを簡素化します。スクリプトからプロフェッショナルなセーブ・ザ・デート動画を迅速に生成し、ボイスオーバー生成とAIアバターを完備して、ワークフローを効率化します。

セーブ・ザ・デート動画をダウンロードしてソーシャルメディアで共有できますか？

もちろんです！HeyGenでは、完成したセーブ・ザ・デート動画を高品質なMP4ファイルとして簡単にダウンロードできます。これにより、すべてのソーシャルメディアプラットフォームでの共有やビデオ招待状としての送信に最適です。

HeyGenはセーブ・ザ・デートのための高度な編集ツールを提供していますか？

はい、HeyGenは包括的な編集ツールとブランディングコントロールを提供しており、セーブ・ザ・デート動画を洗練されプロフェッショナルに仕上げます。豊富なメディアライブラリを活用し、トランジションを追加し、独自のロゴを組み込むことで、独特なタッチを加えることができます。