「返金保証」を強調し、顧客満足度を高めるために戦略的にデザインされた45秒のプロモーションビデオを想像してください。小規模ビジネスオーナーやeコマースブランドを対象としたこの親しみやすくプロフェッショナルなビデオは、HeyGenのAIアバターと正確なボイスオーバー生成を使用して、明確で前向きなメッセージを伝える魅力的なAIアバターをフィーチャーしています。

潜在的なクライアントとの信頼を本当に「築く」ために、説得力のある60秒のテスティモニアルビデオをどのように作成しますか？マーケティングマネージャーや起業家向けに、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオと自動字幕/キャプションを活用して、最大のインパクトを与えるクリーンなビジュアル美学で本物の顧客ストーリーを紹介します。
ブランド認知を高め、売上を促進するためのダイナミックな30秒のソーシャルメディア広告を開発してください。ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイターをターゲットにしたこの視覚的に魅力的でテンポの速い「プロモーションビデオ」は、HeyGenのプロフェッショナルなビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートからの鮮やかなストックメディアを利用し、アスペクト比のリサイズとエクスポートでさまざまなプラットフォームに最適化されています。
最新の製品発表のための洗練された50秒の「AIビデオメーカー」アナウンスを制作し、「高品質なビデオ」を確実に共鳴させます。製品マネージャーやスタートアップに最適なこの未来的で自信に満ちたプレゼンテーションは、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ビジョンを洗練されたナラティブに変え、魅力的なビジュアルを完備しています。
プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

満足保証ビデオメーカーの使い方

HeyGenのAIパワードツールを使用して、信頼を築き、顧客へのコミットメントを明確に伝える魅力的な満足保証ビデオを迅速に制作します。

1
Step 1
スタートポイントを選択
プロフェッショナルなビデオテンプレートから選ぶか、スクリプトを貼り付けてテキスト-to-ビデオ機能を活用し、満足保証メッセージを作成します。
2
Step 2
AIアバターでカスタマイズ
AIアバターを選んでメッセージを強化し、高品質なビデオコンテンツに人間味を加えます。
3
Step 3
魅力的なボイスオーバーを追加
プロフェッショナルなAIボイスオーバーを生成して保証を明確に伝え、ロゴや色を含むブランドコントロールを適用して一貫性を持たせます。
4
Step 4
作成物をエクスポート
自動字幕/キャプションを完備したビデオを制作し、さまざまなマーケティングキャンペーンやソーシャルメディアビデオとして共有して信頼を築きます。

使用例

ソーシャルメディアでオーディエンスを引き付ける

満足保証を強調し、プラットフォーム全体でのエンゲージメントを促進するために、数分で魅力的なソーシャルメディアビデオやクリップを制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテスティモニアルビデオの作成を強化できますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートを活用して、説得力のあるテスティモニアルビデオや顧客満足度ビデオを制作する力を提供します。これらをブランドコントロールでカスタマイズし、視聴者との信頼を効果的に築く高品質なビデオコンテンツを確保できます。

HeyGenは多様なビデオ制作ニーズにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズ可能なAIアバターとプロフェッショナルなビデオテンプレートのライブラリを含む包括的なクリエイティブツールを提供し、ビデオ制作を効率化します。さまざまなAIボイスオーバーと強力なブランドコントロールでコンテンツをさらに強化し、すべてのプロジェクトで洗練された高品質なビデオ出力を実現します。

HeyGenはソーシャルメディアキャンペーン用の魅力的なビデオ生成を支援できますか？

もちろんです！HeyGenは、マーケティングキャンペーン用の魅力的なソーシャルメディアビデオやプロモーションビデオの作成に最適です。直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用して、さまざまなプラットフォームに最適化された高品質なビデオコンテンツを迅速に制作し、メッセージを広く共鳴させます。

HeyGenはどのようにしてテキストをプロフェッショナルなビデオコンテンツに効率的に変換しますか？

HeyGenの強力なテキスト-to-ビデオ機能は、スクリプトをプロフェッショナルで高品質なビデオコンテンツに簡単に変換します。テキストを入力し、AIアバターを選択し、多様なAIボイスオーバーから選んでメッセージを簡単に生き生きとさせ、数分でインパクトのあるビデオを作成します。