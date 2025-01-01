SAT対策トレーニングビデオジェネレーターでスコアを向上

学習資料をAIアバターを使った個別で魅力的な動画コンテンツに変えて、ダイナミックな試験準備を実現します。

サンプルプロンプト1
オンライン講師やコースクリエイター向けに、AIを活用したテストジェネレーターをどのように統合して個別の準備を行うかを紹介する、60秒のプロフェッショナルな指導動画をデザインしてください。クリーンでインフォグラフィックスタイルのビジュアル美学を採用し、HeyGenのボイスオーバー生成を使用して明確で簡潔な説明を提供します。包括的な字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保し、真剣でありながら励ましの音声トーンを維持してください。
サンプルプロンプト2
学習資料を魅力的な試験準備動画に変えたいと考えている学生や独立した教育者を対象にした、明るく励ましの30秒のプロモーション動画を作成してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、クイックなトランジションとダイナミックなビジュアルを実現します。音声はエネルギッシュな背景トラックにポジティブでモチベーションを高める声を重ね、さまざまなプラットフォームに合わせてコンテンツを簡単に適応させる方法を示します。
サンプルプロンプト3
特定のSAT練習問題をマスターしようとしている高校生向けに設計された、インタラクティブな50秒の動画を開発してください。HeyGenを仮想AIチューターとして位置づけます。ビジュアルスタイルはクリーンでフォーカスされており、HeyGenのAIアバターを使用して難しい問題を提示し、解決策をステップバイステップで説明します。メディアライブラリ/ストックサポートから関連する教育グラフィックを組み込み、複雑な問題解決を学生にガイドするための明確な指導音声を添えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

SAT対策トレーニングビデオジェネレーターの使い方

学習資料を変換し、試験準備を強化するための魅力的で高品質なSAT対策ビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
SAT対策スクリプトを作成
教育コンテンツを作成または貼り付けて開始します。スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、「学習資料」を瞬時にダイナミックなビデオナラティブに変換します。
2
Step 2
AIアバターと声を選択
レッスンを伝えるために多様な「AIアバター」から選択します。教え方に合わせて声をカスタマイズし、学生に響く「魅力的なビデオコンテンツ」を作成します。
3
Step 3
ビジュアルと練習問題を追加
関連する画像、動画、ブランディングでビデオを強化します。「練習問題」やその他の要素をメディアライブラリ/ストックサポートを使用して統合し、学習の定着を高めます。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
「試験準備」ビデオを完成させ、さまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートします。「デジタルSAT」で学生が成功するためにトレーニング資料を配布します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なSATトピックを明確化

複雑なSAT学習資料を明確で理解しやすいAI駆動のビデオに変換し、複雑な主題を簡素化して理解を向上させます。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてSAT対策トレーニングビデオの作成を強化できますか？

HeyGenは教育者が魅力的なSAT対策トレーニングビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して、レッスンプランをダイナミックでボイスオーバー生成された試験準備ビデオに変換し、学習資料への学生の関与を大幅に向上させます。

HeyGenは学生向けの個別試験準備ビデオの作成を支援できますか？

もちろんです。HeyGenは、特定の学習資料を使用してテンプレートやシーンをカスタマイズすることで、個別の準備を可能にします。ユニークなボイスオーバーやブランディングコントロールを追加し、個別の学習ニーズに応じたAIチューターのように機能する試験準備ビデオを作成できます。

HeyGenはデジタルSAT練習問題の魅力的なコンテンツ作成をサポートしていますか？

はい、HeyGenはデジタルSAT練習問題やその他の試験準備ニーズのための魅力的なビデオコンテンツの生成に最適です。AIアバターを使って練習問題を簡単に組み込み、字幕/キャプションを追加し、メディアライブラリを活用して包括的でインタラクティブなビデオチュートリアルを作成できます。

HeyGenは既存の学習資料をビデオコンテンツに変換するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは、学習資料をプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換するための強力な機能を提供します。スクリプトをテキスト・トゥ・ビデオプラットフォームに入力し、多様なAIアバターから選択して、自動ボイスオーバーとキャプションを備えた包括的なAI駆動の学習セッションを生成します。