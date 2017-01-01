サロントレーニングビデオジェネレーター：魅力的なビデオを迅速に作成
高度なAIアバターでスタッフトレーニングを向上させ、エンゲージメントを高めて記憶力を向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しい高度なヘアトリートメント製品の適用を示す60秒の簡潔なビデオを開発し、新しいサービス提供を学ぶ経験豊富なサロンスタッフを対象とします。ビジュアルスタイルはダイナミックで、各ステップを強調するクローズアップショットを含み、アップビートな背景音楽とフレンドリーで励みになる声が伴います。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を利用して、準備されたスクリプトから詳細な「トレーニングコンテンツ」を迅速に生成します。
複雑なヘアカラー補正技術に焦点を当てた包括的な2分間の高度な「ビデオ作成」チュートリアルを制作し、専門教育を目指すシニアスタイリストとカラーリストを対象とします。ビデオは洗練された詳細なビジュアルスタイルを持ち、複雑な例を示し、正確で情報豊富な音声ナレーションと組み合わせます。HeyGenの「字幕/キャプション」機能を実装して、複雑な用語のアクセシビリティと明確さを確保します。
すべてのサロンスタッフが維持管理を担当するための日常的なサロン機器のメンテナンスルーチンを示す実用的な45秒の「説明ビデオ」を生成します。ビジュアルスタイルは簡潔で視覚的に明確であり、重要なステップにアニメーション化されたグラフィックを組み込み、シンプルな背景音楽と直接的で役立つ声を使用します。HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用して、プロフェッショナルで魅力的なガイドを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を利用して、テキストをプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換します。ユーザーはさまざまなAIアバターから選択し、スクリプトを入力することで、自然なAI音声ナレーションでアニメーション化され、従業員トレーニングのビデオ作成プロセスを大幅に向上させます。
HeyGenで作成したトレーニングコンテンツに自社のブランドアイデンティティを統合できますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定のカラーパレットをすべてのトレーニングビデオに簡単に組み込むことができます。これにより、すべての内部および外部トレーニングコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観が保証されます。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-ビデオ機能、豊富なビデオテンプレートライブラリ、自動字幕など、深いカスタマイズのための技術的機能を提供しています。これらのツールは、トレーニングコンテンツの明確さとエンゲージメントを確保するために、特定の要件を満たす正確なコントロールを提供します。
HeyGenは従業員トレーニングビデオの多様な言語要件をどのようにサポートしていますか？
HeyGenは、先進的な多言語音声ナレーションとAI音声ナレーションを通じて、従業員トレーニングビデオのグローバルなリーチを促進します。これにより、トレーニングコンテンツが多様な国際的な労働力にアクセス可能で文化的に関連性があることを保証し、異なる地域でのスタッフの定着とエンゲージメントをより効果的にします。