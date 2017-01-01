新しいサロン従業員、特にスタイリスト向けに、基本的なサロンの安全と衛生プロトコルを詳述した90秒の指導ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは清潔でプロフェッショナルであり、適切な手順の明確なデモンストレーションを特徴とし、落ち着いた権威ある音声ナレーションで補完されるべきです。HeyGenのAIアバターを活用して、情報を一貫して魅力的に提示し、すべてのチームメンバーが重要な「従業員トレーニング」基準を理解できるようにします。

