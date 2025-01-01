あなたのサロンの最新の高級トリートメントを紹介する、45秒の鮮やかなビデオを作成することを想像してください。プレミアムな体験を求める新規顧客をターゲットにしています。このビデオは、モダンで明るいビジュアルスタイルと落ち着いたバックグラウンドミュージックを特徴とし、HeyGenの「スクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ」機能を利用して、マーケティングメッセージを魅力的な「説明ビデオ」にシームレスに変換し、注目を集めます。

ビデオを生成