HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、サロンの新しい春のサービスと期間限定オファーを強調する魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。新規顧客と既存の忠実な顧客をターゲットに、明るくモダンで魅力的なビジュアルスタイルで新しいトリートメントの高品質なクローズアップを紹介し、アップビートで現代的な音楽と、利点を説明する明確で親しみやすい声を添えます。このサロンプロモビデオメーカーは、魅力的なコンテンツを簡単に作成するのに役立ちます。

