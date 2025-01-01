即時マーケティングのためのサロンプロモビデオメーカー

サロンのマーケティングキャンペーンのために、簡単に素晴らしいプロモーションビデオを作成しましょう。私たちのAIプロモビデオメーカーは、各クリップに完璧なボイスオーバーを生成します。

HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、サロンの新しい春のサービスと期間限定オファーを強調する魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成してください。新規顧客と既存の忠実な顧客をターゲットに、明るくモダンで魅力的なビジュアルスタイルで新しいトリートメントの高品質なクローズアップを紹介し、アップビートで現代的な音楽と、利点を説明する明確で親しみやすい声を添えます。このサロンプロモビデオメーカーは、魅力的なコンテンツを簡単に作成するのに役立ちます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
若いプロフェッショナルやライフスタイル愛好家に向けて、サロンの独自の雰囲気とプレミアムな体験を伝える洗練された45秒のプロモーションビデオを開発してください。HeyGenのAIアバターを使用して、サロンの哲学やスター美容師を紹介し、シックで洗練されたビジュアルスタイルで、温かい照明とサロン環境や満足した顧客のダイナミックなショットを特徴とします。音声は落ち着いたエレガントなインストゥルメンタル音楽と、柔らかく自信に満ちたナレーションで構成され、すぐに利用可能なビデオテンプレートを使用した完璧なプロモーションビデオを作成します。
サンプルプロンプト2
信頼できるサロンのサービスとインスピレーションを求める個人を対象に、クライアントの声と驚くべきビフォーアフターの変身に焦点を当てたインパクトのある60秒のプロモビデオを制作してください。このプロモビデオメーカーは、変身を明確に示すスプリットスクリーンと本物のクライアントの笑顔を特徴とする、信頼性のある証言スタイルのビジュアルアプローチを採用します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、主要なクライアントの引用を表示し、軽快でポジティブなバックグラウンドミュージックを添えて、マーケティングキャンペーンに最適な資産を作成します。
サンプルプロンプト3
トレンドに敏感な美容教育や特別オファーに興味のある個人をターゲットに、サロンのマスタークラスや独占製品の発売を紹介するエネルギッシュな15秒のAIプロモビデオメーカーを作成してください。ビジュアルスタイルは、イベントの詳細や製品の特徴を強調するエネルギッシュなカットと大胆なグラフィックスで、テンポの速いものにしてください。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、迅速に作成できるように、現代的なエレクトロニック音楽と簡潔でエキサイティングなボイスオーバーを組み合わせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

サロンプロモビデオメーカーの使い方

直感的なツールを使用して、サロンのサービスを引き立て、注目を集める素晴らしいプロモーションビデオを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートの豊富な選択肢から選び、サロンのプロモーションビデオを即座に作成し始め、完璧な基盤を築きましょう。
2
Step 2
ストーリーを作成する
スクリプトやキーメッセージを入力し、スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、テキストを魅力的なシーンに変換し、サロンのストーリーを伝えるプロモビデオを作成します。
3
Step 3
ビジュアルを追加する
直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、サロンの独自のブランディング、画像、ビデオを簡単に追加し、高品質のビジュアルのための豊富なメディアライブラリにアクセスします。
4
Step 4
エクスポートして拡散する
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォーム用にさまざまなアスペクト比でエクスポートし、オンラインで共有してサロンのリーチをソーシャルメディアで拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

クライアントの声を紹介

輝かしいクライアントの声をフィーチャーした魅力的なAIビデオを簡単に作成し、サロンの信頼性と信用を築きます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIを使用して、ビジネスのための魅力的なプロモーションビデオを作成する力を提供します。直感的なインターフェースとAI編集ツールを活用して、アイデアをプロフェッショナルなマーケティングキャンペーンに変え、AIアバターとカスタムブランディングを完備します。

HeyGenはビジネス用のビデオを迅速に作成するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはビジネス用のビデオを迅速に作成するためのビデオテンプレートとシーンを豊富に提供しています。ドラッグアンドドロップエディターが作成プロセスを簡素化し、高品質のコンテンツを手軽に制作できます。

HeyGenはAIプロモビデオメーカーのためにどのようなAIツールを提供していますか？

HeyGenは強力なAIプロモビデオメーカーとして、AIアバター、スクリプトからのテキストビデオ、ボイスオーバー生成などの機能を提供しています。これらのAI編集ツールを使用して、ソーシャルメディアやさまざまなマーケティングキャンペーンに最適化された洗練されたプロモーションビデオを作成できます。

HeyGenでサロンプロモビデオメーカーのコンテンツをカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは、サロンプロモビデオメーカーに最適なプロモーションビデオコンテンツの広範なカスタマイズを可能にします。ブランディングコントロールを適用し、メディアを統合し、アスペクト比を調整して、さまざまなプラットフォームでオンラインでビデオをダウンロードして共有できます。