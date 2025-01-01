Salesforceチュートリアルビデオメーカー：トレーニングビデオを迅速に作成
AIアバターを使用して、チームのオンボーディングに役立つ魅力的なSalesforceトレーニングビデオを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HRチーム向けに、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、新入社員をSalesforceエコシステムに紹介する60秒のオンボーディングビデオを制作してください。ビデオは現代的で魅力的なビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックと人間のような声で、Salesforceトレーニングプログラムへのスムーズな導入を確保します。
経験豊富なSalesforceユーザー向けに、30秒のソフトウェアチュートリアルビデオを設計し、高度な機能に焦点を当てます。ビデオはダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイルを持ち、豊かなグラフィックスでサポートされ、自信に満ちたエネルギッシュな声で、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して魅力的なビジュアルを提供します。
Salesforce管理者と開発者向けに、スキル開発を目的とした50秒のビデオを作成し、複雑な設定プロセスを説明します。ビジュアルプレゼンテーションは指導的で落ち着いた詳細なものであり、画面上のテキストハイライトを組み込み、HeyGenの音声生成による落ち着いた権威ある声を特徴とします。このSalesforceトレーニングビデオは、特定のプラットフォームスキルを向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはSalesforceトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは強力なSalesforceチュートリアルビデオメーカーとして機能し、高品質のSalesforceトレーニングビデオを簡単に生成できます。スクリプトを魅力的なハウツービデオに迅速に変換し、トレーニングプログラムを効率化します。
HeyGenでSalesforceチュートリアルビデオを生成する際のAIの役割は何ですか？
HeyGenは高度なAIを活用して、Salesforceチュートリアルのための迅速なテキストからビデオへの作成を可能にします。これにより、シンプルなプロンプトからプロフェッショナルなビデオを作成するエンドツーエンドのビデオ生成が可能になります。
HeyGenはSalesforceのオンボーディングビデオの外観と感触をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なブランディングコントロールを提供し、Salesforceのオンボーディングビデオにロゴや色を組み込むことができます。また、多様なAIアバターや自動字幕/キャプションを利用して、エンゲージメントとプロフェッショナリズムを向上させることができます。
HeyGenは一般的なソフトウェアチュートリアルやスキル開発コンテンツの作成に適していますか？
はい、HeyGenは一般的なソフトウェアチュートリアルやスキル開発のための魅力的なビデオを制作するための優れたツールです。その強力な機能には、包括的なメディアライブラリが含まれており、Salesforce以外の幅広い教育コンテンツをサポートします。