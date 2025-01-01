強力なSalesforceチュートリアルビデオジェネレーターで簡単に学習
Salesforceスクリプトを瞬時にダイナミックなハウツービデオや説明クリップに変換し、スクリプトからの高度なテキストをビデオに変換する機能を活用します。
Salesforce管理者向けに特化した45秒の簡潔な説明クリップは、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用してSalesforce内の新機能やアップデートを効果的に紹介できます。そのビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで魅力的であり、画面上のテキストをサポートにして情報を迅速に伝えます。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能は、正確で効率的なコンテンツを迅速に制作するのに非常に役立ちます。
新しいSalesforceプロセスやアプリケーションを学ぶ従業員のために、90秒のオンボーディングビデオを制作することが重要です。このSalesforceチュートリアルビデオジェネレーターの出力は、洗練された企業ビジュアルスタイルを採用し、安心感を与える情報豊かな音声トーンを提供します。すべての視聴者に明確さを確保するために、HeyGenの強力な字幕/キャプション機能を統合し、コンテンツを非常にアクセスしやすく、理解しやすくします。
経験豊富なSalesforceユーザーやパワーユーザーは、高度な設定のヒントを提供する2分間のビデオから大いに利益を得ることができます。このビデオのビジュアルスタイルは詳細で指導的であり、複雑な概念を分かりやすく解説する自信に満ちたプロフェッショナルな声のナレーションで完璧に補完されます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用することで、ビデオを効果的に構成し、真に包括的なハウツーガイドを作成できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
HeyGenはAIビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」であり、ビデオ制作を効率化します。ユーザーは「スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能」を活用して、書かれたコンテンツをリアルな「AIアバター」と「人間のような声のナレーション」で魅力的な物語に変えることができます。
HeyGenはSalesforceチュートリアルビデオジェネレーターとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは効率的な「Salesforceチュートリアルビデオジェネレーター」として機能し、企業がプロフェッショナルな「Salesforceトレーニングビデオ」を作成するのを可能にします。その直感的なプラットフォームは、ユーザーを効果的に教育するための「ハウツービデオ」や「説明クリップ」を迅速に制作することを可能にします。
HeyGenはブランディングとビデオ展開のためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはロゴやブランドカラーを追加する機能を含む強力な「ブランディングとカスタマイズ」オプションを提供します。ユーザーは「アスペクト比のリサイズとエクスポート」や自動「字幕/キャプション」などの機能を使用して、さまざまなプラットフォームやアクセシビリティのニーズに合わせてビデオを効率的に「エクスポートと展開」できます。
HeyGenのビデオジェネレーターを使用してビデオを作成するプロセスは何ですか？
HeyGenの「ビデオジェネレーター」で「ビデオを作成」するには、単に「スクリプトまたはプロンプトを作成」します。プラットフォームはテキストをダイナミックなビデオに変換し、複雑な編集ソフトウェアを使用せずにプロフェッショナルなコンテンツを制作するための簡単な方法を提供します。