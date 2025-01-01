セールスを促進：あなたの必須セールスビデオツール

HeyGenの高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換機能で、セールスアウトリーチを効率化し、魅力的なセールスビデオをより速く生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
セールス担当者を対象にした45秒のエネルギッシュなビデオを開発し、パーソナライズされたビデオメッセージがアウトリーチにおいてどのように力を発揮するかを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでアップビートであり、クイックカットとフレンドリーで励みになるナレーションを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」がどのようにカスタマイズされてユニークなメッセージを届けることができるか、「ボイスオーバー生成」がどのようにインパクトのある「ビデオアウトリーチ」シーケンスを作成するのに役立つかを強調し、即座に注意を引くように設計されています。
サンプルプロンプト2
セールスオペレーションとCRM管理者向けの1.5分の説明ビデオを制作し、既存のCRMシステムとのセールスビデオツールのシームレスな統合を詳述してください。クリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いた詳細なナレーションを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してワークフローを明確にマッピングします。強力な「CRM統合」がデータフローを簡素化し、「セールスワークフロー」を改善し、ビデオ作成を日常業務の一部として簡単にする方法を示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がマルチプラットフォーム展開をどのように強化するかをさらに説明します。
サンプルプロンプト3
忙しいセールスプロフェッショナル向けの30秒の簡潔なビデオを作成し、「AI機能」がインパクトのあるセールスビデオの作成をどのように加速し、「より多くの取引を成立させる」かをスポットライトします。ビデオはモダンで視覚的に鮮明でエネルギッシュであり、説得力のある効率的なナレーションを備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」と「字幕/キャプション」を示し、書かれたピッチを迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、さまざまなプラットフォームでの最大のアクセス性とエンゲージメントを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セールスビデオツールの使い方

パーソナライズされたビデオアウトリーチの力を活用して、セールスサイクルを加速します。魅力的なメッセージを作成し、視聴者のエンゲージメントを追跡し、より多くの取引を効率的に成立させましょう。

1
Step 1
ビデオメッセージを録画
高度なAIアバターを使用して、見込み客と効果的に接続するための魅力的なパーソナライズされたビデオメッセージを録画または生成します。
2
Step 2
インタラクティブ要素を追加
視聴者を誘導し、CTAリンクを埋め込むために、コールトゥアクションリンクを追加し、ブランドコントロールでカスタマイズしてビデオを強化します。
3
Step 3
ビデオをエクスポート
完成したビデオをエクスポートするか、直接統合を活用して、メール、CRM、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で簡単に共有します。
4
Step 4
パフォーマンスインサイトを選択
視聴者の行動を理解し、セールスビデオ戦略を最適化するために、詳細な分析とエンゲージメント追跡データを選択してレビューします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

顧客成功事例を強調

信頼を築き、セールスサイクルを加速するために、AIを活用した説得力のあるビデオ証言やケーススタディを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにAIを活用したビデオ作成をセールス向けに簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換やAIアバターなどの高度なAI機能を活用して、ビデオ作成プロセスを効率化します。これにより、セールスチームは効果的なアウトリーチとマーケティングのために、パーソナライズされたビデオメッセージを迅速に生成できます。

HeyGenはセールスワークフローを最適化するためにどのような統合を提供していますか？

HeyGenは、主要なセールスツールやCRMとの強力な統合を提供し、セールスワークフローをシームレスに接続します。これにより、ユーザーはビデオのパフォーマンスを管理および追跡し、オペレーションを効率化し、ビデオアウトリーチの効果を最大化できます。

HeyGenでセールスビデオをパーソナライズおよびブランド化できますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む広範なパーソナライズオプションとブランドコントロールを提供し、セールスビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。また、動的なビデオランディングページを作成し、視聴者のエンゲージメントを促進し、取引を加速するための重要なCTAリンクを埋め込むこともできます。

HeyGenはスケーラブルなビデオアウトリーチと配信をどのようにサポートしますか？

HeyGenは包括的なビデオホスティング機能を通じて、スケールでパーソナライズされたビデオメッセージを配信する力をユーザーに提供します。このプラットフォームは効率的なビデオメールシーケンスを促進し、セールスプロフェッショナルがより広いオーディエンスに効果的にリーチし、アウトリーチエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。