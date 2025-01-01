セールスを促進：あなたの必須セールスビデオツール
HeyGenの高度なスクリプトからのテキストをビデオに変換機能で、セールスアウトリーチを効率化し、魅力的なセールスビデオをより速く生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
セールス担当者を対象にした45秒のエネルギッシュなビデオを開発し、パーソナライズされたビデオメッセージがアウトリーチにおいてどのように力を発揮するかを示してください。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでアップビートであり、クイックカットとフレンドリーで励みになるナレーションを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」がどのようにカスタマイズされてユニークなメッセージを届けることができるか、「ボイスオーバー生成」がどのようにインパクトのある「ビデオアウトリーチ」シーケンスを作成するのに役立つかを強調し、即座に注意を引くように設計されています。
セールスオペレーションとCRM管理者向けの1.5分の説明ビデオを制作し、既存のCRMシステムとのセールスビデオツールのシームレスな統合を詳述してください。クリーンで指導的なビジュアルスタイルと落ち着いた詳細なナレーションを採用し、HeyGenの「テンプレートとシーン」を使用してワークフローを明確にマッピングします。強力な「CRM統合」がデータフローを簡素化し、「セールスワークフロー」を改善し、ビデオ作成を日常業務の一部として簡単にする方法を示し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」がマルチプラットフォーム展開をどのように強化するかをさらに説明します。
忙しいセールスプロフェッショナル向けの30秒の簡潔なビデオを作成し、「AI機能」がインパクトのあるセールスビデオの作成をどのように加速し、「より多くの取引を成立させる」かをスポットライトします。ビデオはモダンで視覚的に鮮明でエネルギッシュであり、説得力のある効率的なナレーションを備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」と「字幕/キャプション」を示し、書かれたピッチを迅速にプロフェッショナルなビデオコンテンツに変換し、さまざまなプラットフォームでの最大のアクセス性とエンゲージメントを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用したビデオ作成をセールス向けに簡素化しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストをビデオに変換やAIアバターなどの高度なAI機能を活用して、ビデオ作成プロセスを効率化します。これにより、セールスチームは効果的なアウトリーチとマーケティングのために、パーソナライズされたビデオメッセージを迅速に生成できます。
HeyGenはセールスワークフローを最適化するためにどのような統合を提供していますか？
HeyGenは、主要なセールスツールやCRMとの強力な統合を提供し、セールスワークフローをシームレスに接続します。これにより、ユーザーはビデオのパフォーマンスを管理および追跡し、オペレーションを効率化し、ビデオアウトリーチの効果を最大化できます。
HeyGenでセールスビデオをパーソナライズおよびブランド化できますか？
もちろんです。HeyGenは、カスタムロゴやカラーを含む広範なパーソナライズオプションとブランドコントロールを提供し、セールスビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。また、動的なビデオランディングページを作成し、視聴者のエンゲージメントを促進し、取引を加速するための重要なCTAリンクを埋め込むこともできます。
HeyGenはスケーラブルなビデオアウトリーチと配信をどのようにサポートしますか？
HeyGenは包括的なビデオホスティング機能を通じて、スケールでパーソナライズされたビデオメッセージを配信する力をユーザーに提供します。このプラットフォームは効率的なビデオメールシーケンスを促進し、セールスプロフェッショナルがより広いオーディエンスに効果的にリーチし、アウトリーチエンゲージメントを向上させるのに役立ちます。