営業ビデオメーカー: 売上とエンゲージメントを向上
スクリプトからの高度なテキストをビデオに変換する機能を使用して、プロフェッショナルな営業ビデオを簡単に作成し、売上を向上させ、オーディエンスを引き付けます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新しいクライアントの迅速なオンボーディングや複雑な製品の説明を求める企業を対象とした2分間の説明ビデオを開発します。このビデオは、魅力的で教育的なビジュアルスタイルを持ち、フレンドリーなAIアバターが簡潔な説明を行い、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの豊富なビジュアルをバックに、音声生成がAIビデオエージェントの一貫したブランドボイスを保証します。
営業チームがパーソナライズされたビデオメッセージを通じて売上を向上させることを熱望しているため、ダイナミックな60秒のビデオを作成します。ビジュアルスタイルは直接的で魅力的であり、視聴者に個人的に語りかけるように感じさせ、温かく招待的な声でHeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを利用してソーシャルメディア向けにカスタマイズされたビデオを作成します。
マーケティングマネージャーが効率的にビデオコンテンツの生産を拡大する必要があるため、テンポの速いソリューション指向の45秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュで、権威ある声と明確な字幕/キャプションを備え、HeyGenのテンプレート＆シーンとスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能が、広範なリソースを必要とせずに多様な営業ビデオを迅速に作成する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな営業ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI駆動プラットフォームと使いやすいドラッグ＆ドロップエディターを利用して、高品質な営業ビデオを非常に簡単に制作できます。強力なビデオ編集ツールとAIアバター、テキストをビデオに変換する機能を組み合わせることで、コンセプトから配信までの全プロセスを効率化します。
HeyGenは営業アウトリーチのためのビデオメッセージの自動化とパーソナライズを支援できますか？
はい、HeyGenはAIパーソナライゼーションを通じて営業アウトリーチを大幅に強化します。カスタムAIアバターを作成し、AIクローン音声を使用することで、パーソナライズされたビデオメッセージを効率的に制作し、見込み客との効果的な接続とリードのスケールでの育成を支援します。
HeyGen内で営業ビデオを編集するための技術的な機能は何ですか？
HeyGenは自動字幕生成、さまざまなテンプレート、ストックコンテンツ用のメディアライブラリアクセスなどを備えた包括的なビデオ編集スイートを提供します。また、ブランドコントロールや多様なソーシャルメディアプラットフォーム向けのアスペクト比リサイズでビデオをカスタマイズすることもできます。
HeyGenは営業コンテンツのビデオホスティングと共有のためのソリューションを提供していますか？
もちろんです。HeyGenは完全に統合されたビデオホスティングプラットフォームとして機能し、作成した営業ビデオを直接管理、埋め込み、共有することができます。これにより、プロフェッショナルな外観の営業ビデオがすべてのコミュニケーションチャネルで簡単にアクセスでき、最適にパフォーマンスを発揮します。