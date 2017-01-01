営業ビデオジェネレーター: 高インパクトなビデオを迅速に作成
リードをコンバートし、ビデオ作成プロセスを簡素化するために設計された豊富なビデオテンプレートライブラリを使用して、魅力的な営業ビデオを手軽に作成しましょう。
営業担当者と小規模ビジネスオーナーを対象にした45秒のダイナミックな営業アウトリーチビデオを制作し、パーソナライズされたビデオメッセージの力を示して売上を向上させます。ビジュアルとオーディオスタイルは親しみやすく魅力的で、視聴者に直接話しかけるリアルなAIアバターを示し、HeyGenのAIアバターを活用して効果的なコミュニケーションを伝えます。
マーケティング専門家とコンテンツクリエイター向けに、既存のマーケティングビデオを洗練された資産に仕上げる方法を詳述した90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーンであり、直感的なドラッグアンドドロップエディターインターフェースを紹介し、HeyGenの字幕/キャプション機能がビデオエディター内でのアクセシビリティとエンゲージメントをどのように向上させるかを示します。
ソーシャルメディアマネージャーとデジタルマーケターを対象にした30秒の簡潔なプロモーションビデオを作成し、さまざまなプラットフォーム向けに営業ビデオジェネレーターコンテンツを再利用する多様性を示します。ビジュアルとオーディオは鮮やかでテンポが速く、異なるアスペクト比間の急速なトランジションを表示し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が多様なソーシャルメディアチャネル向けにコンテンツを最適化する方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターを使用して、テキストをプロフェッショナルなビデオに簡単に変換し、リアルなAIアバターとナレーションを特徴としています。この効率的なプロセスにより、HeyGenはさまざまなニーズに対応する効果的な営業ビデオジェネレーターとなります。
HeyGenは営業ワークフローを強化するためにどのような統合を提供していますか？
HeyGenは、営業ワークフローを最適化するために設計された強力な統合を提供し、包括的なビデオ販売プラットフォームとして機能します。これらの統合により、ユーザーはCRMから直接パーソナライズされたビデオメッセージを送信でき、営業活動の効率とエンゲージメントを向上させます。
HeyGenのプラットフォーム内でビデオをカスタマイズおよび編集できますか？
はい、HeyGenはテキストベースの編集機能を備えた強力なビデオエディターを提供しており、コンテンツに正確な調整を加えることができます。ブランドコントロールを簡単にカスタマイズし、画面録画を組み込み、多様なビデオテンプレートを利用して洗練された最終製品を作成し、マーケティングビデオを際立たせることができます。
HeyGenのAIビデオエージェント機能はどのようにビジネスに利益をもたらしますか？
HeyGenの高度なAIビデオエージェント機能は、ビジネスが大規模にパーソナライズされたビデオメッセージを作成することを可能にし、売上を大幅に向上させます。この革新的な機能は、視聴者のエンゲージメントを高め、デジタルキャンペーン全体で結果を促進する魅力的なマーケティングビデオの作成に役立ちます。