営業チュートリアルビデオ: 契約を締結し、ビジネスを拡大する方法を学ぶ
テキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な営業トレーニングビデオを簡単に作成し、チームのオンボーディングを迅速化し、収益を向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
経験豊富な営業チーム向けに、「コンサルティング販売スキル」を磨き、「ソリューションの提案」をマスターするための90秒の指導ビデオを制作してください。この作品は、洗練された情報豊かなビジュアルスタイルと明確で権威ある声を必要とし、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して複雑な戦略を効率的に伝えます。
営業マネージャーがチームを「クロージングの種類」と「販売を締めくくる技術」に関するトレーニングを行うための2分間のチュートリアルビデオを作成してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で教育的であり、スプリットスクリーンや複数のシーンを使用し、自信に満ちたトーンで提供されるべきです。HeyGenのテンプレートとシーン機能は、さまざまなクロージング技術のデモンストレーションを構築するのに理想的です。
「オープンエンドとクローズエンドの質問」について学ぶジュニア営業担当者向けに、45秒のクイックチップビデオを生成してください。このビデオは、テンポの速いイラストスタイルのビジュアルとアップビートなバックグラウンドミュージック、明確なナレーションを採用するべきです。HeyGenの字幕/キャプションを含め、学習と記憶を強化するために重要な質問フレーズを強調してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenは複雑なトピックの営業トレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換し、AIアバターとリアルなナレーションを使用してプロフェッショナルな営業トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。これにより、「ソリューションの提案」や「異議処理」などの技術的なトピックを迅速にカバーし、営業担当者が十分に準備できるようにします。
HeyGenは詳細な営業チュートリアルのためにどのようなブランディング機能を提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントを営業チュートリアルビデオコンテンツに直接統合することができます。これにより、上級のコンサルティング販売スキルに関するモジュールを含むすべてのトレーニングプログラムで一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
HeyGenは「クロージングの種類」や「バイヤーの種類」などの技術的な営業コンセプトを効果的に説明できますか？
もちろんです。HeyGenのAIアバターと柔軟なビデオ作成ツールを使用すると、さまざまなクロージングの種類や異なるバイヤーの種類の理解など、複雑な営業コンセプトを視覚的に説明するのが簡単です。また、オープンエンドとクローズエンドの質問のような重要な学習ポイントを強調するために字幕を利用することもできます。
HeyGenは複数の営業トレーニングモジュールで一貫した品質をどのように確保しますか？
HeyGenは、カスタマイズ可能なテンプレートとプロフェッショナルなAIアバターを使用して、すべての営業トレーニングモジュールで一貫した品質とメッセージングを維持することを可能にします。これにより、コールドコールのヒントから異議処理の戦略まで、すべてのトレーニングプログラムのビデオが効果的にビジネスを拡大するのに役立ちます。