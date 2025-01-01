セールストレーニングビデオ: チームの潜在能力を最大限に引き出す

AIアバターを活用して、コンサルティブセリングスキルを教え、チームがより多くのビジネスを獲得するのを助ける魅力的なビデオを作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富なセールスチーム向けに、専門的な「異議処理」戦略と「問題の明確化」に焦点を当てたダイナミックな60秒の指導ビデオを開発します。この魅力的なコンテンツは、自信に満ちた権威あるトーンを必要とし、HeyGenの機能を活用してスクリプトからテキストをビデオに変換し、ボイスオーバー生成で高い制作基準を維持します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナーやセールスマネージャーを対象に、「クロージングの種類」を紹介することで「販売を締結する」ための迅速な洞察を提供する、明るく簡潔な30秒のビデオをデザインします。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンであり、直接的なメッセージをサポートし、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して洗練されたプロフェッショナルなプレゼンテーションを保証します。
サンプルプロンプト3
新進のセールスプロフェッショナルを対象に、「コールドコール」のベストプラクティスを詳述し、「より多くのビジネスを獲得する」ための45秒の情報ビデオを制作します。この親しみやすくアプローチしやすいビデオは、会話調の話し方を採用し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用してさまざまなプラットフォームでの最適な視聴を実現し、メディアライブラリ/ストックサポートからのストックビジュアルを統合して重要な概念を示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

セールストレーニングビデオの仕組み

コンサルティブセリング、異議処理などのスキルを向上させ、チームがより多くのビジネスを獲得するのを助ける、魅力的でAI駆動のコンテンツを迅速に制作します。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
まずコンテンツを作成します。HeyGenの「スクリプトからテキストをビデオに変換」を利用して、書かれた資料をダイナミックなビデオに簡単に変換し、セールストレーニングの核を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択
画面上のプレゼンターとして多様な「AIアバター」から選択します。これにより、すべてのトレーニングビデオで一貫したプロフェッショナルな配信が保証され、コンサルティブセリングスキルのレッスンの影響が強化されます。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
統合された「メディアライブラリ/ストックサポート」から関連する画像やクリップでビデオを強化します。これらの要素を組み込んで、重要なセールスコンセプトを視覚的に強化し、トレーニングビデオをより魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームに対応する「アスペクト比のリサイズとエクスポート」オプションを使用して準備します。これにより、セールストレーニングビデオがチームがより多くのビジネスを獲得するのを助ける準備が整います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルなセールスコンテンツを提供

チームを活気づけ、異議処理やより多くのビジネスを獲得するためのポジティブなマインドセットを育む、インスピレーションを与えるセールストレーニングビデオを制作します。

よくある質問

HeyGenは効果的なセールストレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用してプロフェッショナルなプレゼンテーションに変換することで、魅力的なセールストレーニングビデオの制作を簡素化します。「コンサルティブセリングスキル」や「異議処理」などのトピックで一貫したメッセージを確保します。

HeyGenはセールストレーニングコンテンツにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーがトレーニングビデオにロゴやブランドカラーを直接統合できるようにします。これにより、「コールドコール」や「販売の締結」などのすべてのコンテンツがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。

HeyGenは多様なセールストレーニングワークショップの形式やトピックをサポートできますか？

もちろんです。HeyGenは「バイヤータイプ」や「購買プロセス」から「問題の明確化」まで、幅広いセールストレーニングワークショップのトピックをサポートするように設計されています。テンプレートとシーンの機能により、さまざまなトレーニングモジュールに迅速に適応し、チームが「より多くのビジネスを獲得する」のを助けます。

HeyGenの機能はトレーニングビデオのアクセシビリティと影響をどのように向上させますか？

HeyGenは自動ボイスオーバー生成と字幕を通じてトレーニングビデオの影響を高め、「ソリューションの推奨」や「クロージングの種類」などの複雑なトピックを簡単に理解できるようにします。これらの機能により、チームが効果的に「傾聴」し、重要な情報を保持することが保証されます。