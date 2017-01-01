営業トレーニングビデオメーカー：AIでパフォーマンスを向上

リアルなAIアバターを使用して、個別のオンボーディングと大幅な時間節約を実現する魅力的なトレーニングビデオを作成します。

営業マネージャーや企業トレーナーを対象にした1分間の動画を作成し、AIビデオプラットフォームを活用して効果的な営業トレーニング動画を効率的に作成する方法を示します。ビジュアルと音声のスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、自信に満ちたAIアバターが説得力のあるAIボイスオーバーで主要な営業手法を明確に説明します。この動画は、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を通じて達成可能な効率と品質を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術文書チームとL&Dプロフェッショナル向けに設計された90秒の指導動画を開発し、包括的なビデオドキュメントを迅速に作成する方法を示します。美的感覚は情報的でクリーン、ステップバイステップであり、画面録画と明確なグラフィックを使用し、落ち着いた教育的なナレーションが伴います。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能が、書かれたガイドを魅力的な視覚学習体験に簡単に変換し、自動生成された字幕/キャプションでアクセシビリティを確保する方法を紹介します。
サンプルプロンプト2
営業担当者や新入社員向けに、個別のオンボーディングを目的とした45秒のダイナミックな動画を制作し、新しい製品機能を紹介します。ビジュアルスタイルはフレンドリーで視覚的に魅力的であり、鮮やかな色彩とアップビートな背景音楽を使用して、複雑な情報を理解しやすくします。HeyGenのビデオテンプレートとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、視聴者一人ひとりに共鳴する魅力的な営業支援動画を迅速にカスタマイズする方法を強調します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーやマーケティングチーム向けに、コンテンツ作成を拡大し、時間を大幅に節約するAIビデオプラットフォームの変革力を強調する2分間のショーケース動画を想像してください。ビジュアルと音声のスタイルはモダンで効率的であり、HeyGenのAIアバターがプラットフォームのさまざまな利点を提示し、広範な編集なしで多様なニーズに対応する高品質な動画を簡単に制作できることを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

営業トレーニングビデオメーカーの仕組み

直感的なAIビデオプラットフォームでプロフェッショナルな営業トレーニングビデオの作成を効率化し、スクリプトを魅力的なコンテンツに変換して営業チームを強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
トレーニングコンテンツや営業ピッチを入力して始めましょう。スクリプトからのテキストビデオを活用して、書かれたテキストを効果的なトレーニングビデオの魅力的なビジュアルに自動的に変換します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
メッセージを表現するための多様なAIアバターから選択し、営業トレーニングを個別化します。さまざまなビデオテンプレートを探索して、ビデオコンテンツの完璧な出発点を見つけましょう。
3
Step 3
魅力的な要素を追加
プロフェッショナルなナレーションで営業トレーニングビデオを強化します。ボイスオーバー生成を利用して、明確で一貫した音声を追加し、説得力のある営業支援ビデオのためにメッセージを効果的に伝えます。
4
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるプラットフォームに合わせて簡単に調整します。この強力なAIビデオプラットフォームを使用して、プロフェッショナル品質のビデオをチームと共有し、営業スキルを向上させましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

モチベーショナルな営業コンテンツを作成

営業チームを鼓舞し、最高のパフォーマンスを引き出すためのインスパイアリングなモチベーショナルビデオを制作します。

background image

よくある質問

HeyGenのAIビデオプラットフォームはどのようにコンテンツ作成を効率化しますか？

HeyGenのAIビデオプラットフォームは、スクリプトをAIアバターと高度なAIボイスオーバー技術を使用してダイナミックなビデオに変換することで、ビデオ制作を簡素化します。この強力な組み合わせにより、従来のビデオ作成に必要な時間とリソースを大幅に削減します。

HeyGenは営業トレーニングビデオメーカーとして効果的に使用できますか？

もちろんです。HeyGenは、魅力的なトレーニングビデオや営業支援ビデオを作成するのに最適な強力な営業トレーニングビデオメーカーです。直感的なビデオテンプレートを活用して、営業チーム内での個別のオンボーディング体験と効率的な知識移転をサポートします。

HeyGenは安全なビデオドキュメントのためにどのような技術的利点を提供しますか？

HeyGenは、すべてのビデオドキュメントニーズに信頼できる環境を提供するために、強力なセキュリティ対策を備えています。私たちはSOC 2およびGDPRに準拠しており、データ保護と技術的セキュリティに対する業界標準へのコミットメントを反映しています。

さまざまな種類のトレーニングビデオを作成する際にHeyGenを使用する利点は何ですか？

HeyGenは、個別のオンボーディングやマーケティングビデオを含むトレーニングビデオを作成する際に、時間を大幅に節約し、コラボレーションを強化します。AIを使用したスクリプト生成と包括的なビデオ編集スイートの機能により、プロフェッショナルなビデオ制作がアクセスしやすく効率的になります。