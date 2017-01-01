営業マネージャーや企業トレーナーを対象にした1分間の動画を作成し、AIビデオプラットフォームを活用して効果的な営業トレーニング動画を効率的に作成する方法を示します。ビジュアルと音声のスタイルはプロフェッショナルで魅力的であり、自信に満ちたAIアバターが説得力のあるAIボイスオーバーで主要な営業手法を明確に説明します。この動画は、HeyGenのAIアバターとボイスオーバー生成機能を通じて達成可能な効率と品質を強調します。

