営業トレーニングビデオジェネレーター：コースを迅速に構築
プロフェッショナルなAIアバターを使用して、エンゲージメントを高め、一貫したトレーニングを提供します。ビデオ編集スキルは不要です。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
個々の営業プロフェッショナルがアウトリーチを強化することを目指した30秒のダイナミックな説明ビデオを想像してください。現代的で魅力的なビジュアルスタイルで、フレンドリーなAIアバターがコンテンツを紹介します。これにより、ユーザーはAIアバターを活用してパーソナライズされたメッセージングでビデオコンテンツを簡単にカスタマイズできます。
営業マネージャーがチームに新しいCRMシステムをトレーニングするための包括的な60秒のハウツーガイドを作成してください。指導的で明確なステップバイステップのビジュアルアプローチとサポート的なAIナレーションを組み合わせています。AIビデオジェネレーターのテンプレートとシーンを利用することで、すべてのハウツーガイドに一貫したプロフェッショナルな外観を確保します。
営業チーム向けに、一般的な反論を効果的に処理することに焦点を当てた、説得力のある50秒のシナリオベースのトレーニングモジュールを開発できたらどうでしょうか。ダイナミックで問題解決志向のビジュアルスタイルと説得力のあるAI生成ナレーションで提示されます。この営業トレーニングビデオジェネレーターは、洗練されたコンテンツを使用してチームに自信と専門知識を伝えることができます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして営業トレーニングビデオの作成を強化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、魅力的な営業トレーニングビデオを迅速に作成する力を提供します。リアルなAIアバターとテキストからビデオへのAIを活用して、広範なビデオ編集スキルを必要とせずに説得力のあるコンテンツを提供します。
HeyGenはビデオテンプレートにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenはプロジェクトを開始するための多様なカスタマイズ可能なビデオテンプレートを提供します。ビデオ要素を簡単にカスタマイズし、ブランドを組み込み、直感的な編集ツールを活用してユニークなビデオドキュメントとマーケティング資産を作成できます。
HeyGenは複数の言語でAIナレーションを生成できますか？
はい、HeyGenは140以上の言語で高品質なAIナレーションを生成することができます。このグローバルなリーチと自動クローズドキャプションを組み合わせることで、ビデオドキュメントやハウツーガイドが多様なオーディエンスにアクセス可能になります。
HeyGenはどのようにしてビデオ制作のコストを削減し、時間を節約しますか？
HeyGenのAIビデオジェネレーターを活用することで、企業は従来のビデオ制作に関連するコストを削減し、時間を大幅に節約できます。広範なビデオ編集スキルや高価な機材を必要とせずに、AIを使用してプロフェッショナルなビデオコンテンツを生成できます。