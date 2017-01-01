セールスマネージャーやチームリーダー向けに、最新のセールストレーニングコースの影響を紹介する30秒のダイナミックでインスパイアリングなプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは洗練され、プロフェッショナルなグラフィックと高揚感のあるバックグラウンドミュージックを使用し、自信に満ちたナレーターの音声を特徴とします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を使用して、これほど高品質なプロモーションビデオを簡単に制作できることを強調してください。

ビデオを生成