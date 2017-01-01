新しい営業担当者向けに、ダイナミックなビジュアルスタイルと明確で簡潔な画面上のテキスト、プロフェッショナルなナレーションを備えた60秒の営業トレーニング説明動画を作成してください。このトレーニング動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、詳細なスクリプトを迅速に魅力的な指導資料に変換し、新入社員が主要な製品の利点と営業技術を理解するのを助けます。

ビデオを生成