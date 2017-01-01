営業トレーニング説明動画ジェネレーターで成長を解き放つ

スクリプトからのテキストを動画に変換する高度な機能で、学習成果を向上させる魅力的な営業トレーニング動画を瞬時に作成します。

新しい営業担当者向けに、ダイナミックなビジュアルスタイルと明確で簡潔な画面上のテキスト、プロフェッショナルなナレーションを備えた60秒の営業トレーニング説明動画を作成してください。このトレーニング動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を使用して、詳細なスクリプトを迅速に魅力的な指導資料に変換し、新入社員が主要な製品の利点と営業技術を理解するのを助けます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいソフトウェア機能を紹介するために、見込み顧客を対象とした45秒のアニメーション説明動画を開発し、活気に満ちた現代的なアニメーションスタイルと親しみやすいAIアバターを使用して視聴者を案内します。目標は、複雑な機能を理解しやすく魅力的にすることであり、HeyGenのAIアバターと多様なテンプレート＆シーンを活用して、洗練されたブランド一貫性のある外観を実現します。
サンプルプロンプト2
小規模ビジネスオーナー向けに新しいサービスを紹介するための30秒のプロモーション説明動画を制作し、クリーンでエネルギッシュなビジュアル美学とインパクトのある背景音楽、自信に満ちたナレーションを採用します。このAI動画生成プロンプトは、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して高品質のビジュアルと効率的なナレーション生成を活用し、サービスの主要な利点を迅速に強調し、プロフェッショナルなメッセージを届けることを目的としています。
サンプルプロンプト3
HR部門が新入社員のオンボーディングのために90秒の内部コミュニケーション説明動画を作成することを想像してください。温かみのあるプロフェッショナルなビジュアルスタイルと読みやすい字幕を使用します。このトレーニング動画は、会社の文化と福利厚生への歓迎の紹介を提供し、HeyGenのテンプレート＆シーンをフル活用して一貫した外観を実現し、字幕/キャプション機能を使用してすべての新しいチームメンバーにアクセス可能にします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

営業トレーニング説明動画ジェネレーターの仕組み

営業トレーニング資料を魅力的でプロフェッショナルな説明動画に簡単に変換し、チーム全体の理解と記憶を向上させます。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
営業トレーニングコンテンツを入力し、HeyGenのテキストから動画への機能を使用して瞬時に動画に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択し、画面上のプレゼンターとしてプロフェッショナルで親しみやすい顔を追加します。
3
Step 3
ナレーションとブランディングを追加
さまざまな言語で自然な音声のナレーションを生成し、営業トレーニングコンテンツを明確で魅力的に伝えます。
4
Step 4
動画をエクスポートして共有
完成したら、高品質の営業トレーニング説明動画を希望のアスペクト比で簡単にエクスポートし、プラットフォーム全体で配信する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

トレーニングのための成功事例を示す

顧客の成功事例を効果的に提示する魅力的なAI動画を作成し、営業トレーニングと戦略を豊かにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAI動画ジェネレーターで、魅力的なアニメーション説明動画を簡単に作成できます。リアルなAIアバターと直感的なテキストから動画への作成を活用して、複雑なアニメーションスキルなしでコンセプトを迅速に実現します。

HeyGenが多様なコンテンツ向けの多用途な説明動画メーカーである理由は何ですか？

強力な説明動画メーカーとして、HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースとドラッグ＆ドロップの体験を提供し、多様な動画スタイルの作成を可能にします。プロモーション動画から内部コミュニケーションまで、豊富なビジュアルライブラリとクリエイティブなアセットを使用して動画を簡単にカスタマイズできます。

HeyGenは効果的な営業トレーニング説明動画の生成に利用できますか？

もちろんです。HeyGenは理想的な営業トレーニング説明動画ジェネレーターとして機能し、営業＆マーケティングチーム向けにインパクトのあるトレーニング動画を制作する力を与えます。AIの支援により複雑な情報を簡素化し、コンテンツが魅力的で学習と開発に非常に効果的であることを保証します。

HeyGenは動画プロジェクトのカスタマイズとブランディングをどのように簡単にしますか？

HeyGenは簡単なカスタマイズのための包括的なツールを提供し、豊富な説明動画テンプレートと強力なブランディングコントロールを提供します。カスタムフォント、ロゴ、豊かなグラフィックを簡単に統合し、すべての動画プロジェクトが特定のブランディング戦略に完全に一致するようにします。