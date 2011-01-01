セールス ピッチビデオメーカー：勝利に導くビデオを作成し、より多くの取引を獲得
数分でスクリプトをダイナミックで説得力のあるセールスビデオに変え、高度なテキストからビデオへの機能を活用してより速く作成しましょう。
クリエイティブエンジン
クルーなし。カットなし。ただあなたのAIビデオエージェントが働いているだけ
Agentは、単一のプロンプトを完全なビデオに変換するために作られた最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプト-ネイティブビデオ制作
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と意図を持って作られた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenは、魅力的でパーソナライズされたビデオプレゼンテーションを驚くほど簡単に生成できる高度なAIピッチビデオメーカーとして、セールスピッチビデオの作成方法を革命的に変えます。
インパクトの高いセールスピッチを作成する.
Quickly generate compelling sales pitch videos with AI to capture attention and drive conversions efficiently.
魅力的なビデオプレゼンテーションを提供する.
Transform your sales messaging into captivating video presentations for wider reach and audience engagement across various platforms.
よくある質問
HeyGenを使って私のセールスピッチ動画をどのように向上させることができますか？
HeyGenを使用すると、高度なAIピッチビデオメーカーを活用して、魅力的なセールスピッチビデオを簡単に作成できます。直感的なテキストからビデオへのツールとリアルなAIアバターを使用して、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、プロフェッショナルでクリエイティブなビジュアルでメッセージが際立つようにします。
HeyGenはビジネス向けのシンプルなビデオプレゼンテーションメーカーですか？
はい、HeyGenはビジネスコミュニケーションに最適なシンプルで高速なビデオプレゼンテーションメーカーとして設計されています。豊富なテンプレートライブラリとリアルタイムエディターを使用して、学習曲線なしでプロフェッショナル品質のビデオプレゼンテーションを作成し、ワークフローを合理化することができます。
HeyGenを使用してブランディングをカスタマイズし、ビデオピッチをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenでは、カスタムブランディングキットとブランドに一貫したテンプレートを使用して、あなたのブランドアイデンティティをすべてのビデオピッチに注入することができます。これにより、あなたのパーソナライズされたビデオピッチは、あなたのユニークなスタイルとプロフェッショナリズムを反映し、統一感のあるブランド体験を創出します。
HeyGenが提供するプロフェッショナルなビデオコンテンツを作成するための高度な機能は何ですか？
HeyGenでは、AIによる編集ツール、高品質なボイスオーバー、充実したライセンス付きメディアライブラリなどの高度な機能を提供しており、プロフェッショナルなビデオ制作を容易にし、あなたの創造的なビジョンをサポートします。これらのツールは、魅力的なビジュアルコンテンツを簡単に作成するのに役立ちます。