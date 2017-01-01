スマートな見込み客発掘のためのAIセールスアウトリーチジェネレーター
マルチチャネルアウトリーチを自動化し、メッセージをパーソナライズします。スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的なビデオフォローアップを生成し、より多くのミーティングを予約します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ビジネスオーナーとセールスリーダー向けに、AIセールスプラットフォームの変革力を示す90秒のダイナミックなビデオを開発し、比類のないパーソナライゼーションを実現します。ビジュアルは革新的な技術を反映し、モダンで魅力的であり、自信に満ちたやや未来的な声を持っています。HeyGenのAIアバターを組み込んで、洗練されたセールス戦略を具現化します。
セールスオペレーションスペシャリストとマーケティングマネージャーを対象にした2分間の教育ビデオを制作し、シームレスなCRM統合プロセスと効率的なリード生成への影響を詳述します。アニメーション図を用いたクリーンで説明的なビジュアルスタイルを採用し、プロフェッショナルなステップバイステップのナレーションでサポートします。HeyGenの機能を使用して、すべての技術用語が明確に理解されるように字幕/キャプションを追加します。
セールス開発担当者とセールスエグゼクティブ向けに、マルチチャネルアウトリーチ戦略と強力な分析およびレポートの有効性を強調する1分間のエネルギッシュなビデオを作成します。ビジュアルスタイルは結果に焦点を当て、さまざまなコミュニケーションチャネルを示すクイックカットと、活気に満ちた励ましの声が組み合わされています。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、視覚的にインパクトのある物語を迅速に組み立てます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてパーソナライズされたセールスアウトリーチを強化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、スケールでのAIパーソナライゼーションをセールスアウトリーチに提供します。これにより、企業は魅力的でパーソナライズされたメッセージを作成し、リード生成とマルチチャネルアウトリーチの取り組みを大幅に強化できます。
HeyGenは既存のセールスワークフローと統合できますか？
はい、HeyGenはシームレスなCRM統合のために設計されており、既存のセールスオートメーションワークフローに完全に適合します。この機能により、見込み客発掘とフォローアップシーケンスが効率化され、効率的なワークフローオートメーションを通じてより多くのミーティングが予約されます。
HeyGenはビデオ生成のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ、ナレーション生成、多様なメディアライブラリを含む包括的なクリエイティブツールを提供しています。ユーザーはまた、カスタマイズ可能なテンプレートとブランディングコントロールを利用して、すべてのセールスコンテンツがブランドアイデンティティに一致するようにすることができます。
HeyGenは効果的なAIセールスプラットフォームと見なされていますか？
HeyGenは、AIアバターを使用してプロフェッショナルなビデオを迅速に作成することで、セールスアウトリーチを変革する強力なAIセールスプラットフォームとして認識されています。これにより、セールスオートメーション戦略が大幅に強化され、チームはメッセージをパーソナライズし、高品質なB2Bリードをより効率的に生成できます。