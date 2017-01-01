営業オンボーディングビデオメーカー: 新入社員を迅速にトレーニング
HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して、魅力的なオンボーディングビデオや営業トレーニングビデオを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の営業チームが新製品の機能や営業戦略の更新を必要とする場合、60秒の指導的な営業トレーニングビデオを設計します。ビジュアルとオーディオスタイルは明確で鮮明、かつ非常に情報豊かである必要があります。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してプロフェッショナルな美学を実現します。メディアライブラリ/ストックサポートからの動的なビジュアルを組み込み、製品の利点を鮮やかに示し、重要な営業トピックの更新を魅力的で理解しやすいものにします。
30秒の明るくフレンドリーな社員オンボーディングビデオを作成し、さまざまな部門の新入社員に会社の活気ある文化をスムーズに紹介します。このモダンな美学のビデオは、活気あるバックグラウンドミュージックを完備し、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を利用して効率的なコンテンツ生成を行います。HeyGenの自動字幕/キャプションを実装することで、すべての視聴者に最大限の理解とアクセスを保証します。
50秒の簡潔で情報豊かなトレーニングビデオは、新しい営業ツールやプロセスの概要を迅速に把握する必要があるリモート営業チームメンバーにとって不可欠です。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、明確なナレーションと組み合わせます。HeyGenの字幕/キャプションを利用して多様な学習の好みに対応し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを通じてさまざまなプラットフォームへの準備を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な営業オンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化しますか？
HeyGenは革新的な営業オンボーディングビデオメーカーであり、AIアバターとスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用してプロフェッショナルなビデオの作成を効率化します。事前に作成されたビデオテンプレートと完全なカスタマイズオプションを活用して、魅力的なオンボーディングコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenは社員オンボーディングビデオの包括的なカスタマイズを可能にしますか？
もちろんです。HeyGenはロゴやカラーの統合を含む広範なブランディングコントロールを提供し、社員オンボーディングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。各シーンを完全にカスタマイズでき、トレーニングビデオ全体でプロフェッショナルで一貫した外観を確保します。
HeyGenはビデオ作成の効率を向上させるためにどのような高度なAI機能を提供しますか？
HeyGenは先進的なAIを活用して効率を大幅に向上させ、リアルなAIボイスオーバーやすべてのビデオに対する自動トランスクリプションなどの機能を提供します。これにより、初期のスクリプトから字幕/キャプション付きの洗練されたビデオまで、複雑なビデオ編集なしで迅速にコンテンツを生成できます。
HeyGenはさまざまな種類のトレーニングやユーザーオンボーディングビデオに利用できますか？
はい、HeyGenは多様なオンボーディングビデオの作成に最適な多用途プラットフォームです。顧客オンボーディング、チュートリアルビデオ、製品デモビデオなどを含みます。適応性のあるテンプレートとアスペクト比のリサイズ機能により、すべてのプラットフォームで効果的なトレーニングビデオを提供するのに理想的です。