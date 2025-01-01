営業ガイダンスビデオジェネレーターで売上を向上
スクリプトからテキストをビデオに変換して、個別化されたビデオメッセージを効率的に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
営業オペレーションの専門家を対象にした90秒のダイナミックな指導ビデオを開発し、HeyGenと既存の「CRM」システムとの間のシームレスな「統合」を示し、「AIパーソナライゼーション」を強化します。ビジュアルプレゼンテーションは現代的でテンポが速く、データフローの画面共有デモンストレーションと熱意ある明確なナレーションを特徴とします。HeyGenの「AIアバター」を使用して重要な洞察を提供し、「字幕/キャプション」を通じて重要な情報をアクセシブルに提示します。
営業支援スペシャリスト向けの2分間の情報豊富なトレーニングビデオを制作し、「生成AI」の力を活用してリアルな「AIアバター」を用いた魅力的な技術「トレーニングビデオ」を作成する方法を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは権威ある落ち着いたもので、HeyGenのインターフェースの詳細な画面録画と洗練された「AIアバター」による説明を組み合わせます。HeyGenの高度な「ナレーション生成」機能を活用して、複雑な技術説明全体で一貫したプロフェッショナルなナラティブを確保します。
国際営業チームをターゲットにした45秒のエネルギッシュなプロモーションビデオを作成し、HeyGenの直感的な「ビデオ編集スイート」と「多言語サポート」が迅速な技術ガイダンスの作成をどのように簡素化するかを強調します。ビジュアルアプローチはダイナミックで魅力的で、多様な「テンプレートとシーン」を特徴とし、視覚的な手がかりを通じてグローバルなリーチを示し、エネルギッシュでフレンドリーなナレーションを添えます。HeyGenの「字幕/キャプション」を活用して、複数の言語で効果的にコミュニケーションを図り、広範な適用性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な生成AIを使用してテキストをビデオに変換することで、AIビデオ作成を手軽にします。ユーザーは簡単なスクリプトからリアルなAIアバターと自動生成されたナレーションを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できます。
HeyGenは既存の営業ワークフローと統合できますか？
もちろんです。HeyGenは営業ワークフローを自動化するように設計されており、CRMや他のビジネスツールとシームレスに統合できます。この機能により、営業チームは個別化されたビデオメッセージを効率的に大量に送信し、エンゲージメントを高め、業務を効率化できます。
HeyGenはどのような個別化されたビデオメッセージを生成できますか？
HeyGenはAIパーソナライゼーション機能を活用して、非常に個別化されたビデオメッセージを生成することに優れています。ユニークなAIアバターを使用してコンテンツをカスタマイズし、多言語サポートを利用して、世界中の多様なオーディエンスに合わせたコミュニケーションを行い、メッセージが効果的に伝わるようにします。
HeyGenは高度なビデオ編集機能を提供していますか？
はい、HeyGenはビデオ編集スイートの体験を向上させる強力な機能を提供しています。ロゴや色などのブランディングコントロールを組み込んだり、包括的なメディアライブラリを利用したり、さまざまなプラットフォームに合わせた柔軟なアスペクト比のリサイズでビデオをエクスポートすることができます。