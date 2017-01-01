リード生成に苦労している中小企業のオーナーやマーケティングマネージャーをターゲットにした、魅力的な30秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、ダイナミックなシーンの切り替えを使用し、音声はエネルギッシュで自信に満ちたナレーションを特徴とします。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」が、魅力的なビデオファネルの作成をどのように簡単にし、複雑なマーケティングを誰にでもアクセス可能にするかを紹介してください。

