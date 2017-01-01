小規模ビジネスオーナー向けに、オンライン販売を簡素化するセールスファネル説明動画ジェネレーターを紹介する30秒のアニメーション動画を想像してください。この動画は、明るく現代的なビジュアルスタイルで、親しみやすいバックグラウンドミュージックと明確で励みになるナレーションを特徴としています。ユーザーが事前に作成されたファネルテンプレートを素早く選択しカスタマイズする様子を示し、複雑な販売プロセスを簡単に管理できるシステムに変える様子をHeyGenの「テンプレートとシーン」を通じて強調します。

