営業支援ビデオメーカー：AIでエンゲージメントを向上
AIアバターを使用して魅力的な営業支援ビデオを迅速に作成し、エンゲージメントを向上させ、生産コストを削減します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員の個別オンボーディングを効率化する必要がある営業マネージャーを対象とした60秒の魅力的なトレーニングビデオを開発してください。ビデオの美学は温かく親しみやすく、さまざまなAIアバターがプロフェッショナルなナレーションで重要な情報を提供します。このプロンプトは、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ化」機能を強調し、包括的なトレーニング資料の作成を簡素化し、多言語ビデオにも対応します。
個々の営業担当者を対象とした30秒の活気あるプロモーションビデオを作成し、ビデオ編集スキルを必要とせずに魅力的な営業支援ビデオを制作する簡単さを強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く、インスピレーションを与えるもので、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」からのアニメーションテキストと動的なストックメディアが、フレンドリーなAIアバターが簡単なプロセスを説明するのをサポートします。
営業リーダーシップ向けに45秒の説明ビデオを制作し、さまざまなキャンペーンのために多くのAIビデオコンテンツを効率的に作成する能力に焦点を当てます。ビジュアルアプローチはクリーンでインパクトがあり、HeyGenの「AIアバター」が異なるアスペクト比で迅速に展開され、単一のテンプレートから数百のパーソナライズされたビデオを生成する方法を示し、営業アウトリーチにおける比類のない効率性を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な営業支援ビデオを迅速に作成するのを助けますか？
HeyGenはAIを活用して魅力的な営業支援ビデオの作成を簡素化します。事前に構築されたテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、高品質なビデオを簡単に制作でき、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに制作時間を短縮します。
HeyGenはパーソナライズされたインタラクティブな営業支援コンテンツをサポートしていますか？
はい、HeyGenはインタラクティブなビデオや分岐シナリオ、クイズを含む動的でパーソナライズされた営業支援コンテンツを作成することができます。リアルなAIアバターを利用して営業ロールプレイをシミュレートし、チームにパーソナライズされたシナリオベースの練習を提供します。
HeyGenは多言語の営業ビデオを作成するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは多言語の営業支援ビデオを生成するための強力な機能を提供しています。AI技術を利用して、ビデオコンテンツを100以上の言語に簡単に翻訳し、正確なナレーションと自動字幕でグローバルにメッセージを伝えることができます。
HeyGenはテキストスクリプトを高品質な営業支援ビデオに変換できますか？
もちろんです。HeyGenのAIビデオプラットフォームはテキストからビデオへの変換に優れており、シンプルなテキストスクリプトを高品質な営業支援ビデオに変えることができます。プラットフォームは魅力的なビジュアルとプロフェッショナルなナレーションを生成し、コンテンツ作成プロセスを効率化します。