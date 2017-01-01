比類なき成果を生む営業支援ビデオジェネレーター
AIアバターを使用してプロフェッショナルな営業支援ビデオを簡単に作成し、簡単な更新で貴重な時間を節約します。
製品マネージャー向けに90秒の指導ビデオを開発し、HeyGenのAIビデオプラットフォームが高度なAIアバターを活用して、技術的な製品説明を迅速に作成できる様子を紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルは現代的で情報豊かであり、複雑な機能を明確に示すものにしてください。
新しい営業担当者向けに、HeyGenを使用した営業支援ビデオの主な利点を示す2分間の簡潔なトレーニングモジュールを制作してください。ダイナミックで教育的なビジュアルスタイルと明確なナレーションを使用し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する効率性を強調し、チーム全体で一貫したメッセージを伝えます。
ビジネス開発アソシエイト向けに、AIビデオをアウトリーチ活動に使用する価値提案を説明する45秒のインパクトのあるビデオを作成してください。ビデオは洗練されたプロフェッショナルでインパクトのあるビジュアル美学を持ち、HeyGenの自動字幕機能を通じてグローバルなアクセスを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオプラットフォームはどのように営業支援コンテンツを強化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな営業支援ビデオを効率的に生成するために設計された高度なAIビデオプラットフォームです。リアルなAIアバターと高品質なナレーションを使用してスクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、ビデオ制作プロセスを大幅に効率化します。
HeyGenのAIツールで営業支援ビデオをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは営業支援ビデオをカスタマイズするための強力な機能を提供します。さまざまなビデオテンプレートを利用し、ロゴや色などのブランドコントロールを組み込んで、コンテンツがブランドアイデンティティに完全に一致するように簡単に更新できます。
HeyGenは多言語でのグローバルな営業ビデオ作成をサポートしていますか？
HeyGenは、140以上の言語でのビデオ作成をサポートし、高品質なナレーション生成を提供することで、グローバルなオーディエンスにリーチすることができます。また、自動字幕とキャプションを含んでおり、営業支援ビデオが世界中でアクセス可能でインパクトのあるものとなります。
HeyGenの営業支援ビデオの共有と管理の機能はどのようなものですか？
HeyGenは、営業支援ビデオの共有と管理を簡素化します。完成したAIビデオをさまざまな形式で簡単に共有およびエクスポートでき、チームのコラボレーションを円滑にし、営業チャネル全体での効率的な配信を可能にします。