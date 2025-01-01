小規模ビジネスオーナー向けに、フラッシュセールを迅速に告知し、売上を向上させるための活気ある15秒のセールプロモーションビデオを作成します。このプロモーションビデオは、現代的で目を引くグラフィックと、アップビートでエネルギッシュな音楽トラックを伴ったテンポの速いビジュアルスタイルを特徴としています。HeyGenの「テンプレート & シーン」を効果的に活用して、プロフェッショナルで魅力的なセールプロモーションビデオを簡単に作成できます。

ビデオを生成