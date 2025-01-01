セールプロモーションビデオメーカー：瞬時に魅力的な広告を作成
プロフェッショナルなテンプレート & シーンを使用して、売上を向上させる魅力的なセールプロモーションビデオを簡単に作成できます。
eコマースブランドをターゲットにした新しいコレクションや製品を紹介する、洗練された30秒のプロモーションビデオを開発します。これは、マーケティングキャンペーンの強力な要素として機能します。ビジュアルの美学はクリーンでプロフェッショナルであり、高品質な製品ショットと微妙なトランジションを特徴としています。柔らかく魅力的なバックグラウンドミュージックと、HeyGenの「ボイスオーバー生成」機能を使用して巧みに作られた明確で説得力のあるナレーションが、新しいオファリングを効果的に案内します。
小売業者向けに、季節限定または特別割引を宣伝するためのダイナミックな20秒のビデオ広告を作成します。この魅力的な広告は、明るいカラースキーム、エキサイティングなサウンドエフェクト、ダイナミックなテキストアニメーションを使用して、オファーの緊急性と価値を強調します。HeyGenの「字幕/キャプション」を目立たせ、音声なしでもメッセージが明確でアクセスしやすいようにし、その影響を最大化します。
新しいアプリやソフトウェアを説明する45秒の情報ビデオを制作し、クリエイティブなアイデアを持つテックスタートアップ向けにカスタマイズします。ビジュアルスタイルはクリーンで、アニメーション化されたインフォグラフィックと明確なユーザーインターフェースのショーケースを組み込み、音声は親しみやすく情報豊かなナレーションを特徴としています。HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を活用することで、スタートアップは詳細な製品説明を魅力的で包括的なビジュアルナラティブに効率的に変換できます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なプロモーションビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、魅力的なプロモーションビデオを簡単に生成できる高度なAIプロモーションビデオメーカーです。豊富なビデオテンプレートと強力なAI機能を活用して、マーケティングキャンペーンの売上を効果的に向上させる魅力的な広告を作成できます。
HeyGenはどのようなAI機能を提供してビデオ広告を作成しますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターや強力なテキストからビデオ生成などの最先端のAI機能を活用して、ダイナミックなビデオ広告の作成を簡素化します。また、AIボイスオーバーや自動字幕生成も可能で、HeyGenは直感的なオンラインビデオエディターです。
HeyGenのエディターでプロモーションビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです！HeyGenのオンラインビデオエディターは、ロゴやカラーを組み込むための広範なブランディングコントロールを提供し、豊富なストックアセットのメディアライブラリを備えています。テキストアニメーションや音楽を簡単に追加し、カスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、各プロモーションビデオを独自のものにできます。
HeyGenはどのようにしてソーシャルメディアでのプロモーションコンテンツの効果的な配信を可能にしますか？
HeyGenは、アスペクト比のリサイズや柔軟なエクスポートオプションを使用して、さまざまなソーシャルメディアプラットフォーム向けにプロモーションビデオを最適化します。視聴者を引き付け、すべてのチャネルで売上を向上させるために設計された魅力的なビデオ広告やマーケティングキャンペーンを作成します。