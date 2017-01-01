新入社員を対象にした45秒の「職場安全コンテンツ」動画を作成し、到着時に必要な安全プロトコルを紹介します。ビジュアルスタイルは現代的で魅力的であり、明るく清潔なグラフィックを特徴とし、音声は明るく親しみやすいナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、視聴者を主要な安全エリアに案内し、トレーニングをすぐに理解できるようにします。

