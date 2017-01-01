安全ウォークスルービデオジェネレーター: 魅力的なトレーニングを迅速に作成
ダイナミックな安全ビデオで従業員トレーニングを革新。HeyGenのAIアバターを活用して、コンプライアンス研修を活気づけ、より高いエンゲージメントを実現します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
メンテナンススタッフ向けに、機器のロックアウト/タグアウトの安全手順を示す60秒の「シナリオベースの学習」動画を詳細に開発します。ビジュアルと音声スタイルは非常に正確で指導的であり、明確なステップバイステップのアニメーションと落ち着いた権威あるナレーションを特徴とします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、現実的な産業映像を統合し、トレーニングの実用的な関連性を高めます。
データプライバシーに関する「コンプライアンス研修」のための30秒のインパクトのある動画を全社員向けに制作します。この動画は、プロフェッショナルでありながら親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、クリーンなインフォグラフィックと安心感のある明確なナレーションを使用して複雑な情報を簡単に伝えます。HeyGenを使用して正確な字幕/キャプションを生成し、多様な学習者に対するアクセシビリティを確保します。
全スタッフと緊急対応チーム向けに、適切な消火器の使用法を示す重要な60秒の「緊急対応トレーニング」動画を設計します。ビジュアルスタイルは直接的で緊急性があり、リアルなアクションショットと指導的なナレーションを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部コミュニケーションプラットフォームに最適化された動画を確実にします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な安全トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAI安全トレーニングビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを迅速に魅力的なトレーニングビデオに変換します。AIアバターとさまざまなビデオテンプレートを使用して、職場の安全性を向上させるための魅力的なコンテンツを効率的に制作できます。
HeyGenは職場の安全コンテンツをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは職場の安全コンテンツを効果的にカスタマイズするための包括的な安全ビデオメーカーを提供しています。広範なメディアライブラリ、ダイナミックなテキストアニメーション、ブランディングコントロールを活用して、特定のニーズに合わせたシナリオベースの学習教材を作成できます。
HeyGenは多言語の安全トレーニングビデオを効率的に作成するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用して、多言語の安全トレーニングビデオを効率的に作成できます。自動的にナレーションと字幕を生成し、コンプライアンス研修と従業員トレーニングコンテンツが多様な労働力にアクセス可能であることを保証します。
HeyGenはどのようにして高品質でアクセス可能な安全ウォークスルービデオを保証しますか？
HeyGenは高品質な制作とアクセシビリティのための強力なツールを提供する安全ウォークスルービデオジェネレーターとして優れています。自動字幕とさまざまなエクスポートオプションを含み、命を救う教育資料をさまざまなプラットフォームで簡単に共有し、理解しやすくします。